În această seară, de la ora 20:30, scena Românii au talent devine locul unde dorul prinde glas și pașii de dans spun o poveste despre identitate, rădăcini și apartenență. În sezonul 16 #devis, români de pretutindeni pășesc în lumina reflectoarelor pentru a-și spune povestea în fața unei țări întregi, pe scena unde autenticitatea și talentul sunt ceea ce contează cu adevărat.

Andi Moisescu, Andra, Carmen Tănase și Mihai Bobonete vor fi emoționați în această seară de povestea unor tineri italieni, care promovează folclorul românesc. „Noi ne considerăm români. Și sperăm că o să se vadă asta, că o să transmitem.

Vorbim italiană, facem școala în Italia, dar suntem toți români. Și păstrăm tradiția autentică”, vor spune aceștia. Pentru ei, folclorul nu este doar un dans, ci o formă de a-și trăi identitatea. Costumele tradiționale au fost cusute de mână, chiar de părinții lor, la sediul ansamblului, pe războaie de țesut.

După moment, Mihai Bobonete le va spune: „Copii născuți acolo, din părinți români, care insistă să păstreze folclorul pe tărâmuri care nu au legătură cu folclorul nostru. E de aplaudat faptul că vă pasionează ceva ce are legătură cu pământul de unde vă trageți rădăcinile. Sunteți născuți în Italia, dar și după fețe, și după viața din voi, pare că sunteți de aici, de la noi”.

Dacă vor reuși să-i convingă pe jurați că merită să treacă în etapa următoare, vedem în doar câteva ore, la Românii au talent.

