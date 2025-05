Ronald Gavril, actualul partener al Anamariei Prodan, și fiul acesteia, Laurențiu Reghecampf jr, au fost surprinși în ipostaze spectaculoase în ringul de box. Deși are doar 17 ani și este cunoscut ca o tânără speranță în fotbal, Bebeto – cum este alintat de întreaga familie – pare să fie atras și de box, mai ales în prezența iubitului mamei sale.

Cei doi au o relație apropiată, iar imaginile din sala de antrenament demonstrează legătura dintre ei. Ronald Gavril pare să fi devenit un sprijin important pentru adolescent, umplând astfel golul lăsat de lipsa tatălui său, Laurențiu Reghecampf. Acesta a fost acuzat în repetate rânduri de Anamaria Prodan că și-a neglijat fiul, mai ales după despărțirea de impresară.

Mai mult, în urmă cu câteva săptămâni, Anamaria Prodan l-a dat în judecată pe fostul antrenor, acuzându-l că în ultimii patru ani a plătit pensia alimentară stabilită de instanță o singură dată. În acest context tensionat, prezența lui Gavril în viața lui Bebeto pare să aducă echilibru și stabilitate.

Anamaria Prodan este mândră de legătura dintre fiul ei și Ronald Gavril

Sportul i-a apropiat, iar relația lor demonstrează că legăturile de suflet pot fi construite și dincolo de legătura de sânge. Anamaria Prodan este mândră când își vede fiul că s-a apropiat de Ronald.

„Și Bebe, mă uit la copilul meu, cum vorbește cu el, cum se uită la el. Îți dai seama, să faci o comparație… e foarte dureros. Pentru că orice ar fi în sufletul copilului meu, tatăl lui e zeu. Sau a fost zeu. Să vadă și să sufere că el e dat afară de peste tot, că el merge din ce în ce mai jos… Să-l vadă pe Ronald, campion mondial, cu o viață perfectă, cu o mâncare perfectă, cu somn perfect, cu absolut totul, fără pic de răutate…

Adică are grijă de copilul lui Reghe. Are grijă să-l formeze exact la vârsta la care avea nevoie de tatăl lui, de un bărbat. Are grijă și se chinuiește să-i dea o linie perfectă. De campion. De bărbat mândru, demn, puternic”, a spus Anamaria Prodan, conform unica.ro.

