Ronan Keating, care a devenit cunoscut în trupa Boyzone înainte de a se lansa solo, nu va cânta în vreo sală de spectacole ori pe stadion, ci în fața unui hotel de patru stele din Poiana Brașov, pentru câțiva privilegiați cu buzunare largi.

Biletele sunt destinate exclusiv ocupanților hotelului, în sensul că au fost gândite pachete care includ cazarea, masa și prezența la acest concert. Aceste pachete au prețuri ce pleacă de la 9.390 de lei pentru două persoane (două zile de cazare + mesele aferente) și ajung până la 12.490 de lei! În cazul în care cuplul e însoțit de un copil, se mai plătește suplimentar 710 lei (dacă e minor) sau 4.420 de lei (dacă e major).

Concert Ronan Keating în Poiana Brașov. Două bilete și pachet minim cazare -9.390 de lei

Evenimentul organizat în jurul starului irlandez care a lansat hituri ca ”If Tomorrow Never Comes” sau ”When You Say Nothing at All” se numește ”Summer Grand Event”, va avea loc în aer liber pe 29 iunie și are dress code ”Black Tie”.

În vârstă de 41 de ani, Ronan Keating și-a început cariera solo în urmă cu 20 de ani și a vândut peste 25 milioane de albume în întreaga lume. Artistul a câștigant admirația lumii și prin organizația sa nonprofit, Marie Keating Foundation.