Antonio a cam dispărut, de-o vreme, din ”peisaj”, dar lipsa lui, spune el, e motivată. ”Mă întreabă lumea: ce faci, mai exiști? Da, sunt bine, dacă nu stau pe Facebook ori la sprițuri, nu înseamnă că am probleme! Lucrez enorm, am evenimente multe. Și dacă aleg să nu merg la emisiuni ori la anumite evenimente, nu înseamnă că sunt încrezut ori pretențios. Pur și simplu nu am timp. Dacă am un contract luat din timp, e ceva ce mă obligă să-l duc la bun sfârșit, să fiu serios, să-l respect”, ne spune Passarelli.

Celebrul bucătar, care lucrează într-un palat aflat în imediata vecinătate a Bucureștiului, e ocupat, însă este fericit că și-a găsit un ajutor de nădejde. El l-a convins pe Michael, fiul său, să vină în România și să-l ajute. ”Împart acestă frumoasă meserie cu el. Michael Passarelli a umblat prin jumătate de Europa ca să învețe și s-a sacrificat enorm pentru meseria asta. O face cu dragoste, e lângă mine și asta mă bucură”, ne-a mărturisit simpaticul Antonio, care a împlinit recent 60 de ani.

