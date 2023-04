Roxana Hulpe revine la Știrile Pro TV după ce a născut. Cine va avea grijă de fetița ei: „S-a schimbat și ritmul odată cu sosirea ei”

Alături de Cosmin Stan, Roxana Hulpe va apărea din nou la pupitrul Știrilor Pro TV din weekend. „Abia aștept să revin, e locul în care mi-am petrecut ultimii ani și care mi-a adus satisfacții, m-am hrănit cu adrenalina de acolo și informațiile pe care suntem datori să le transmitem mai departe, normal că îmi e dor.

Roxana Hulpe: „Am amânat cu o lună întoarcerea pentru că am vrut să-mi petrec fiecare secundă cu Zora, fetița mea”

Mi-e dor de rutina de dimineață, de colegi și de telespectatori. Am energie bine dozată acum, așa că sunt gata să încep. Am cea mai frumoasă meserie din lume, cea de jurnalist, așa că mi-a lipsit enorm”, a spus ea.

Și a continuat: „Trebuia să o fac și mai devreme, aveam un plan bine făcut, cel puțin teoretic, să nu mă rup complet și mult de serviciu, dar am amânat cu o lună întoarcerea pentru că am vrut să-mi petrec fiecare secundă cu Zora, fetița mea. Acum însă e momentul, asta simt, să mă întorc în locul care completează ceea ce sunt eu. Știrile. E un job de care dacă te rupi pentru mult timp, cred că e complicat să mai țină pasul cu tine și îmi și lipsește”.

Întrebată despre cum i s-a schimbat viața de când a devenit mamă, Roxana Hulpe a zis: „N-aș vrea să încep răspunsul cu o negație, însă nu am trăit nimic mai frumos până acum. Viața mea abia acum a căpătat un sens datorită acestei fetițe pe care o iubesc nespus. Mă uit la ea adesea și simt că e dintotdeauna în casa noastră și în brațele mele.

Roxana Hulpe: „Din momentul în care a venit Zora există o grijă permanentă, pe care nu am cunoscut-o înainte”

Este un copil iubitor și echilibrat, are multă răbdare cu mine, așa că e doar mult frumos, nimic greu. Inclusiv trezitul noaptea pentru lapte și schimbatul scutecelor e tot o bucurie, pentru că ne zâmbește mereu. Ce o fi în capul ei, doar ea știe, dar pare că ne place.

Însă din momentul în care a venit Zora există o grijă permanentă, pe care nu am cunoscut-o înainte, această responsabilitate e greu de dus și mă consumă puțin, dar face parte din marea iubire pe care evident că o am față de ea. S-a schimbat și ritmul odată cu sosirea ei, lipsește viața socială pe care o aveam înainte, dar e mai frumos decât credeam și nu am nevoie de nimic altceva acum. Nu-mi mai doresc nimic, decât să fie sănătoasă”, a mai declarat ea pentru tvmania.ro.

Având în vedere că ea va petrece weekendurile la muncă, soțul Roxanei Hulpe, Bogdan Rădulescu va avea grijă de fetița lor sâmbăta și duminica. Totodată, vedeta se bazează pe ajutorul mamei sale. „Soțul meu va fi cu normă întreagă la scutece și mâncat sâmbăta și duminica de la 5 la 11. ?

Abia aștept să îl văd în acțiune. Cu siguranță o vom avea uneori și pe mama care a promis că își face abonament la avion în weekenduri. O avem și pe mama lui Bogdan de la Oradea, așa că ne descurcăm, dar în mare parte suntem doar noi doi”, a încheiat ea.

