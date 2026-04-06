Dr. Marius Andronache are competențe remarcabile

Absolvent al Facultății de Medicină din cadrul UMF Cluj-Napoca în 1991, dr. Marius Andronache și-a consolidat cunoștințele în perioada 1994-1999 prin stagii în cardiologie.

Dr. Marius Andronache este medic primar cardiolog. Foto: Spitalul Monza Ares.

Cu o experiență extinsă în Franța, începand cu anul 2001, a acumulat competențe remarcabile, concentrându-se pe studii electrofiziologice de diagnostic, ablații, ocluzii percutane și implantări de dispozitive cardiace.

Cu peste 22 de ani de experiență în domeniul cardiologiei și aritmologiei intervenționale, dr. Marius Andronache este un membru activ al Societății Române de Cardiologie, Societății Române de Stimulare Cardiacă și Electrofiziologie și al Societății Române de Reanimare.

Expert în managementul tulburărilor de ritm cardiac, Dr. Marius Andronache se dedică îmbunătățirii sănătății pacienților săi prin abordări inovatoare și tratamente personalizate.

Medicul activează și la Spitalul MONZA ARES din Cluj-Napoca

Dr. Marius Andronache este medic primar cardiolog având competență în Aritmologie/Electrofiziologie la Spitalul MONZA ARES din Cluj-Napoca.

În cadrul activității sale ca medic primar în Franța, dr. Marius Andronache a efectuat:

• Peste 600 de studii electrofiziologice de diagnostic

• Peste 3.500 de ablații prin radiofrecvență (Ablații ale Fibrilației atriale cu sistem 3D, ablații prin crioenergie, Ablații ale tahicardiilor ventriculare cu sistem 3D, ablații ale tahicardiilor supraventriculare)

• 20 de ocluzii percutane cu sistem Amplatzer ale auriculei G

• Peste 25 de implantări de pace-makere

• 5 implantări de defibrilatoare cardiace.

Mircea Lucescu rămâne în stare gravă la ATI

Medicii care îl îngrijesc pe Mircea Lucescu au luat o decizie de ultimă oră, după ce luni a avut loc întrunirea echipelor medicale. Se ia în calcul o intervenție invazivă, în următoarele ore, susțin surse medicale pentru Libertatea.

Mircea Lucescu ar putea fi supus marţi, 7 aprilie, unei intervenţii invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO), anunţă reprezentanţii Spitalului Universitar de Urgenţă din București.

Mircea Lucescu rămâne în stare gravă la ATI Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, se află în continuare în stare critică după ce a suferit un infarct miocardic acut vineri.

Luni, la ora 14.00, Spitalul Universitar a emis un comunicat în care cere respect față de dreptul la intimitate și liniște al tuturor pacienților. De asemenea, face un apel față de presă, după ce mai multe site-uri au publicat știri care suțin că fostul selecționer al echipei naționale ar fi murit.

Potrivit unui comunicat transmis duminică dimineața de Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB), fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții și se află acum în comă, susținut de aparate.





