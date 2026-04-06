Câțiva și-au dat seama că nu discută cu o persoană reală

Iar când lui Cortland i s-a părut că prețurile berii Guinness variază într-un mod nesănătos de mult în toată Irlanda, a trecut la acțiune.

Pe parcursul unui singur weekend din luna martie, prietenoasa Rachel, vorbind cu un accent nord-irlandez, a sunat la peste 3.000 de puburi din toate cele 32 de comitate ale Irlandei pentru a afla cu cât se vinde berea Guinness la halbă.

A reușit să obțină prețul de la peste o mie de localuri și doar câteva dintre acestea se pare că și-au dat seama că nu vorbesc cu o persoană din carne și oase, ci cu un robot.

Institutul Central de Statistică din Irlanda a monitorizat prețul unei halbe de bere Guinness timp de mulți ani, însă a încetat să mai facă acest lucru în urmă cu 14 ani. Un expert american în AI, stabilit la Londra, dar care a locuit anterior câțiva ani în Irlanda, a decis să ia măsuri și a creat așa-numitul „Guinndex”.

Cu ajutorul inteligenței artificiale, acesta a colectat datele cu o viteză uluitoare și a realizat un indice la nivel național, într-un context în care prețurile acestei „licori negre” au devenit extrem de variate.

Cortland, care și-a obținut diploma de master în domeniul mediilor digitale creative chiar la Dublin, și-a început cariera activând în industria ospitalității (business-ul de tip pub).

De atunci, acesta a făcut pasul către lumea inteligenței artificiale, iar în prezent oferă servicii de consultanță și creează produse AI personalizate. Mulți dintre clienții săi sunt din Dublin, oraș cu care Cortland a rămas astfel strâns conectat.

A recunoscut totul când a fost întrebat

„Am fost proprietar de pub, așa că știu cum e să fii de cealaltă parte, când primești apeluri despre prețuri. Dar știu la fel de bine și cum e să fii client și să dai o avere pe o halbă. Îmi cer scuze tuturor celor pe care i-am chinuit cu telefoanele. Rachel voia doar ceva ieftin de băut”, a declarat Cortland cu zâmbetul pe buze.

Cortland și-a botezat sistemul de apelare automată Rachel. L-a instruit să fie prietenos, direct și, dacă este întrebat, chiar sincer. La cerere, sistemul preciza că întocmește o listă comparativă de prețuri.

Iar dacă interlocutorul mergea mai departe cu întrebările, Rachel confirma că nu este, în realitate, o femeie din Irlanda de Nord, ci o inteligență artificială. Sistemul a apelat localurile care aveau numărul de telefon disponibil pe Google Maps.

„În acel weekend, Rachel a sunat la peste 3.000 de localuri care aveau numărul de telefon public. În total, 2.052 de unități au răspuns la telefon, iar peste o mie dintre acestea au comunicat prețul unei halbe de Guinness. Aceste prețuri au fost ulterior extrase din transcrieri cu ajutorul Claude AI. Întregul proiect m-a costat aproximativ 200 de euro, plus mult din timpul meu”, a adăugat Cortland.

Prima actualizare a prețului berii

Și care a fost, așadar, scopul întregului proiect? Media națională a unei halbe de Guinness este de 6,03 euro. Cel mai întâlnit preț este de 5,50 euro, însă în Dublin va trebui să plătiți mai mult.

Acolo, prețul mediu ajunge la 6,75 euro, iar în localul The Temple Bar Pub este, se pare, cel mai ridicat, costând 11 euro. Pe de altă parte, sistemul a reușit să descopere deja 24 de localuri unde o bere costă doar cinci euro sau chiar mai puțin.

Și o mică picanterie. Deși „Guinndex” nu a adus încă nicio schimbare dramatică a prețurilor, ci mai degrabă o mai bună informare a oamenilor, Cortland a menționat că indexul său are deja un rezultat direct. Se pare că un proprietar de pub a ieftinit deja berea Guinness cu 40 de cenți, modificând apoi el însuși prețul pe platforma Guinndex.

