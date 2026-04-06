Un cardiolog român care activează în Franța, adus de familie

În cursul zilei de astăzi a avut loc întrunirea echipelor medicale care îl îngrijesc pe Mircea Lucescu (cardiologie, ATI, chirurgie cardiacă, hematologie), împreună cu un medic cardiolog român care activează în Franța, la solicitarea familiei. La aceasta întâlnire a participat și familia fostului antrenor.

Pentru moment, decizia este că se va continua tratamentul inițiat, apreciindu-se corectitudinea acestuia.

În cursul zilei de mâine, starea pacientului va fi reevaluată și se va lua în calcul posibilitatea unei intervenții invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO). „Vom reveni prin comunicate ulterioare asupra situației medicale a pacientului”, au transmis reprezentanții Spitalului Universitar.

Mircea Lucescu rămâne în stare gravă la ATI

Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, se află în continuare în stare critică după ce a suferit un infarct miocardic acut vineri.

Luni, la ora 14.00, Spitalul Universitar a emis un comunicat în care cere respect față de dreptul la intimitate și liniște al tuturor pacienților. De asemenea, face un apel față de presă, după ce mai multe site-uri au publicat știri care suțin că fostul selecționer al echipei naționale ar fi murit.

„În Spitalul Universitar de Urgență București sunt internați în acest moment aproape 800 de pacienți. Fiecare cu viața lui, problemele lui de sănătate, povestea lui, familia lui. Interesul public manifestat față de un pacient trebuie să respecte intimitatea, dreptul la confidențialitate, demnitate, liniște. Facem un apel la presă să respecte aceste principii și să nu mai preia informații incorecte sau inexacte. Comunicate oficiale ale SUUB conțin datele corecte și exacte. Facem precizarea că nu sunt elemente noi în evoluția stării de sănătate a dlui Mircea Lucescu și că vom reveni cu informații în curând, sau dacă va fi necesar. La acest moment se desfășoară o întâlnire complexă a personalului medical, pentru a decide conduita terapeutică imediată a acestui caz. SUUB a comunicat pas cu pas asupra acestui subiect de interes public.”

Potrivit unui comunicat transmis duminică dimineața de Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB), fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții și se află acum în comă, susținut de aparate.







