Dăunătorii au apărut în martie la roșii

Situația a fost semnalată de Ilie Ursu, un legumicultor cunoscut din localitatea Rusănești, județul Olt. Tuta absoluta, cunoscută popular sub numele de „molia minieră a tomatelor”, este unul dintre cei mai periculoși dăunători ai culturilor de tomate din întreaga lume. În schimb, tripsul este unul dintre cei mai frecvenți dăunători ai culturilor, atât în solar, cât și în grădină. Deși sunt insecte minuscule, impactul lor poate fi devastator dacă nu sunt observate la timp.

„Anul acesta a fost căldura altfel față de alți ani și au pornit toate în vegetație: plante, insecte își fac de cap. Am un solar cu roșii, au început să lege Araldino, cele mari. Sigur că acești dăunători apar în fiecare an, dar nu așa devreme, în luna martie. Este prea din timp”, a declarat Ilie Ursu pentru Agro Inteligența.

În ciuda dificultăților, legumicultorul spune că a reușit să ia măsuri eficiente, evitând pierderile semnificative sau creșterea costurilor.

„Nu dau bani să stropesc, intru și rup frunzulițele, adun viermișorii, iau paleta aceea electrică și «joc tenis» cu ele prin solar, cu tutele. Dar situația e sub control”, a adăugat el pentru Agro Inteligența.

În lupta cu tripsul, Ilie Ursu folosește prădători biologici, plănuind să-i introducă în solarii după Paște, când castraveții vor fi mai dezvoltați.

„Am dat doar cu un tratament bio 100%. Și cam atât. La tuta mai vedem cum evoluează, pentru că eu nici nu pot să stropesc cu ceva chimic pentru că am bondarii pentru polenizare care nu agreează tratamente fitosanitare”, a mai explicat fermierul.

Provocările vremii reci: „Mai scoatem bani din buzunar pentru încălzire”

Pe lângă problemele cu dăunătorii, legumicultorii din zonă se confruntă și cu o nouă provocare: temperaturile negative anunțate de meteorologi pentru această săptămână.

„Dacă s-ar menține vremea cum a fost în ultimele zile, e bine. Dar uitați că mai este și săptămâna aceasta până în Paște, de miercuri începând, care ne mai încurcă cumva pentru că mai scoatem din buzunar bani pentru încălzire, câteva sute de litri de motorină. Deci e un hop și acum că se anunță cu minus temperaturile. Cred că se repetă în fiecare an, că anul trecut pe 7 aprilie a nins”, a spus Ilie Ursu.

În ciuda problemelor din acest sezon, Ilie Ursu rămâne optimist. El estimează că va putea scoate pe piață primii castraveți din solariile sale în aproximativ trei săptămâni, în timp ce roșiile vor fi disponibile la începutul lunii iunie.

„La castraveți o încep să culeg peste vreo trei săptămâni, iar roșiile undeva la începutul lunii iunie. Pentru că, la mine, dacă sunt făcute cu bondari, nu sunt stimulate, nu sunt forțate, atunci durează, dar ies natural așa cum le face Dumnezeu. La prețuri cu siguranță vom ieși ca și anul trecut, eu prima dată cu 20 de lei am vândut, ce să mai cerem oamenilor că sunt și așa împovărați de taxe și impozite”, a mai precizat fermierul.

