Iranul îl amenință pe Donald Trump
Președintele parlament iranian l-a avertizat duminică pe președintele american Donald Trump că „acțiunile sale nesăbuite” vor duce la „incendierea întregii noastre regiuni”.
„Acțiunile tale nesăbuite târăsc Statele Unite într-un adevărat IAD pentru fiecare familie în parte, iar întreaga noastră regiune va arde din cauza faptului că insiști să urmezi ordinele lui Netanyahu”, a scris Mohammad Bagher Ghalibaf într-o postare pe X în limba engleză, referindu-se la prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.
Ghalibaf a adăugat că „singura soluție reală este respectarea drepturilor poporului iranian și încetarea acestui joc periculos”.
