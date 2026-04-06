Reprezentanții Spitalului Universitar au făcut un apel la respectarea intimității și au infirmat știrile false apărute în spațiul public, precizând că vor comunica oficial orice schimbare semnificativă în evoluția antrenorului.

22:18 - Acum 56 minute Prof. dr. Dorel Săndesc explică tehnica ECMO , luată în calcul pentru Mircea Lucescu Tehnica ECMO (Oxigenarea prin Membrană Extracorporeală) pe care reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență București au anunțat că o iau în calcul în cazul lui Mircea Lucescu, după ce starea acestuia va fi reevaluată, este privită ca o soluție de salvare. Contactat de Libertatea prof. dr. Dorel Săndesc, vicepreşedintele Societății Române de Anestezie şi Terapie Intensivă (SRATI) a explicat cum funcționează ECMO-„plămânul artificial”, de ce procedura reprezintă o măsură eroică de a „cumpăra timp” și care este situația rețelei de centre din România unde această intervenție critică este disponibilă. Citeşte întreaga ştire: Prof. dr. Dorel Săndesc explică tehnica ECMO: „Menținem pacientul în viață în speranța că acest timp câștigat va permite bolii să dea înapoi” Trebuie înțeles că nu este o tehnică curativă, adică nu tratează o boală în sine, ci susține funcțiile vitale compromise care pun viața în pericol iminent. Fără ea, pacientul e expus riscul unei morți iminente. cu ECMO menținem pacientul în viață, în speranța că acest timp câștigat va permite bolii să dea înapoi sub tratament specific. Este „plămânul artificial” care plimbă sângele în exterior printr-o membrană ce asigură oxigenarea și eliminarea dioxidului de carbon atunci când plămânii nu mai reușesc.

21:25 - Acum 2 ore Sandu Boc: „Mircea, te rog să câștigi și această luptă!” Fostul mare fotbalist și coleg la Națională cu Mircea Lucescu, Sandu Boc, i-a transmis un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook:

21:15 - Acum 2 ore Mesaj din partea unui important podcast de sport pentru Lucescu „Luptă, Mircea Lucescu!”, stă scris pe pagina de Facebook a postului de radio francez After Foot RMC.

20:01 - Acum 3 ore Mesajul lui Ionuț Lupescu pentru Mircea Lucescu Fostul internațional dinamovist Ionuț Lupescu i-a transmis luni, 6 aprilie, un mesaj de susținere fostului său antrenor Mircea Lucescu, cel care se luptă pentru viață la Spitalul Universitar de Urgență București, acolo unde este internat după ce a suferit un infarct pe 3 aprilie. Lupescu, acum în vârstă de 57 de ani, și-a amintit de meciul Partizan Belgrad-Dinamo 0-2, jucat la Titograd (acum se numește Podgorica) în martie 1990. El a marcat primul gol al partidei care a dus-o pe Dinamo în semifinalele Cupei Cupelor, iar Il Luce era antrenor. „Nea Mircea, mă uit la clipul ăsta și mă gândesc la dumneata. Învingeam Partizan la ei acasă și ne calificam în semifinalele Cupei Cupelor. Goluri marcate de Răducioiu și de mine. Eu aveam 21 de ani, Radu avea 20, jucam în sferturile unei cupe europene și n-aveam nici o teamă. N-aveam teamă pentru că dumneata ne-ai insuflat mentalitatea asta — că locul nostru e acolo, că putem juca și lupta cu fruntea sus și încredere în noi la orice nivel, împotriva oricui. Ne-ai făcut luptători. Învingători. Și îți datorăm asta o întreagă generație de jucători”, a scris Lupescu pe Facebook. Mircea Lucescu a antrenat marea echipă a lui Dinamo de la finalul anilor ’80

19:44 - Acum 4 ore Cine e medicul din Franța care a venit să-l trateze pe Mircea Lucescu Medicul român din Franța care a fost adus de familia lui Mircea Lucescu pentru a oferi o opinie privind starea de sănătate a antrenorului este dr. Marius Andronache, au declarat surse medicale pentru Libertatea. Cu o experiență extinsă în Franța, începand cu anul 2001, a acumulat competențe remarcabile, concentrându-se pe studii electrofiziologice de diagnostic, ablații, ocluzii percutane și implantări de dispozitive cardiace. Dr. Marius Andronache este medic primar cardiolog. Foto Spitalul Monza Ares.

19:35 - Acum 4 ore Ce e ECMO, intervenția medicală invazivă la care ar putea fi supus Mircea Lucescu, pentru a fi menținut în viață Echipa medicală de la Spitalul Universitar urmează să reevalueze starea lui Mircea Lucescu pentru a decide oportunitatea montării unui sistem ECMO (Oxigenare prin Membrană Extracorporală), o procedură invazivă de suport vital care preia temporar funcțiile inimii și ale plămânilor. Această tehnologie avansată funcționează ca un sistem de circulație extracorporală, oxigenând sângele în afara organismului pentru a permite organelor slăbite să se recupereze, însă implică riscuri majore precum sângerările sau infecțiile. Intervenția, care presupune inserarea unor canule de mari dimensiuni în vasele principale de sânge, este considerată o soluție de ultimă instanță pentru a menține viața pacientului atunci când metodele convenționale nu mai sunt suficiente.

18:05 - Acum 5 ore Decizia de ultimă oră luată de medicii care îl îngrijesc pe Mircea Lucescu Medicii care îl îngrijesc pe Mircea Lucescu au luat o decizie de ultimă oră, după ce luni a avut loc întrunirea echipelor medicale. Se ia în calcul o intervenție invazivă, în următoarele ore, susțin surse medicale pentru Libertatea. În cursul zilei de mâine, starea pacientului va fi reevaluată și se va lua în calcul posibilitatea unei intervenții invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO). „Vom reveni prin comunicate ulterioare asupra situației medicale a pacientului", au transmis reprezentanții Spitalului Universitar.

