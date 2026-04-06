UPDATE ora 18.35: Administrația Prezidențială a confirmat informațiile prezentate de Libertatea. „În prezent, România nu se confruntă cu dificultăți de aprovizionare, iar companiile din domeniu achiziționează combustibili la prețuri aliniate pieței internaționale”, se arată în comunicat.

„Totuși, având în vedere caracterul dinamic al contextului global, Președintele, Guvernul și partenerii din mediul privat au convenit asupra unui mecanism de comunicare continuă Acesta va permite monitorizarea atentă a situației și adoptarea rapidă a unor măsuri adecvate, dacă va fi necesar, în deplină coordonare și cu accent pe stabilitate și precauție”, a mai transmis Cotroceniul.

UPDATE ora 17.30: Administrația Prezidențială nu a anunțat nimic deocamdată, dar, potrivit informațiilor Libertatea, a fost mai mult o discuție informală, în care președintele Nicușor Dan a fost pus la curent cu situația carburanților, ca să aibă toate datele.

Concluzia discuțiilor care au durat aproape două ore a fost că deocamdată nu sunt probleme cu aprovizionarea, iar în privința raționalizării carburanţilor nu s-a discutat absolut nimic, dar „lucrurile nu par să se schimbe în rău”, au declarat surse oficiale pentru Libertatea.

Totuși, este foarte important ce se va întâmpla mai departe cu războiul din Orientul Mijlociu. „Nu avem cum să anticipăm ce se va întâmpla cu situația carburanților, dacă se mai bombardează și se lovesc rafinării acolo”, au precizat sursele Libertatea.

Știrea inițială: Discuțiile de la Cotroceni au început la ora 14.00.

Reamintim că Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat pe 3 aprilie reducerea accizei la motorina standard cu aproximativ 30 de bani pe litru, precum și introducerea unei contribuții de solidaritate pentru companiile care extrag și comercializează petrol în România.

Bolojan a explicat că Guvernul acţionează „în limita posibilităţilor” pe care le are din cauza deficitului bugetar foarte mare. „Guvernul nu are niciun beneficiu de pe urma creşterii preţurilor la carburanţi. Dimpotrivă. Veniturile fiscale suplimentare generate de creşterea preţurilor sunt mult mai mici decât costul crizei pentru finanţele publice. Din estimările Finanţelor, într-o lună s-ar încasa suplimentar din creşterea veniturilor din TVA între 100 şi 110 milioane lei, la un preţ mediu al carburanţilor de 10–10,2 lei. Asta pentru că sub jumătate din vânzările de carburanţi se fac către persoanele fizice, iar peste jumătate se fac către firme care deduc TVA-ul”, a afirmat șeful Executivului pe 4 aprilie.

Mai mult, Bolojan a declarat săptămâna trecută că acele companii care au profituri excepționale de pe urma exploatării țițeiului românesc vor trebui să contribuie la un fond de solidaritate pentru ca statul să poată acoperi scăderea accizei la carburanți. „Avem un anumit specific al pieței românești, în care avem companii care extrag țiței din România, rafinează țiței în România, distribuie țițeiul și îl vând la stații. Avem companii care nu extrag țiței în România, care doar rafinează în România, cum este Rompetrol, ca să dau doar un exemplu. Avem companii care nu rafinează în România și aduc produsele rafinate în România sau avem companii care pur și simplu cumpără de pe piață și revând”, a afirmat Ilie Bolojan pe 30 martie.

„Acești actori au marje de profit diferite, au situații diferite, dar cei care sunt în situația în care exploatând țiței românesc sau având un lanț în spate care le permite să aibă profituri excepționale ca urmare a acestei situații de criză, trebuie să participe cu cea mai mare parte din aceste profituri excepționale la un fond de solidaritate, astfel încât din acest fond de solidaritate să putem finanța ieftinirile”, a adăugat prim-ministrul.

