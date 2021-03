Roxana Nemeș a revenit la „Survivor România”, chiar dacă are în continuare probleme de sănătate: „Țin dietă, urmez tratamentul”

În urmă cu aproximativ o săptămână, Roxana Nemeș anunța în cadrul „Survivor România” că nu se simte bine, că nu e în cel mai bun moment al ei. „Aș vrea să spun că mă simt foarte bine. Din păcate, din ce am înțeles, am făcut niște analize și nu sunt în cel mai bun moment al meu. Am niște probleme cu bila, nu mă știam cu astfel de probleme până acum. O să trebuiască să fac un tratament, să nu ajung la operație sau la mai rău și am nevoie de odihnă din ce am înțeles”, declara ea. Concurenta a fost dusă la spital, unde medicii au avut grijă de ea, i-au făcut analize.

În ediția din 25 martie, prezentatorul Daniel Pavel a anunțat revenirea Roxanei Nemeș, aceasta a participat la un mini-game. Ea a făcut și declarații despre starea de sănătate.

„Mă simt mai bine! Țin în continuare dietă și tratamentul pe care trebuie să-l fac! O să repet analizele și sper din suflet să fiu în regulă, să pot să mă întorc să joc toate jocurile! Sunt foarte bucuroasă și entuziasmată! Zici că sunt la primul joc!

Am un sentiment așa… sunt foarte curioasă!”, a declarat Roxana Nemeș la „Survivor România”.

