Roxana Nemeș se află în luna a noua de sarcină și urmează din clipă în clipă să devină mamă. Artista e mai fericită și entuziasmată ca niciodată să își țină gemenii în brațe. Vedeta se pregătește intens pentru marea întâlnire.

„A venit să îmi facă și pedichiura. Ne pregătim încet încet…”, a dezvăluit Roxana Nemeș, pe Instastory.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Roxana Nemeș încă nu le-a dezvăluit numele fetiței și băiețelului ei, dorind să fie o surpriză pentru fanii ei. „De 9 luni… niciodată singură! Iubitți mei bebeluși mă vor face în curând, mămică! Ce ziceti.. ghiciți numele?”, a mai scris Roxana Nemeș.

Recent, Roxana a făcut o nouă ședință foto, iar alături de imaginile publicate, ea a transmis un mesaj emoționant.

„Bun venit septembrie! Luna în care se vor naște copiii nostri. Nu știu în ce săptămână sau în ce zi aleg să vină. Dar ceea ce știu este că îi așteptam cu atâtea emoții și cu atâta dragoste!”, spus Roxana Nemeș, pe Instagram. Întrebată dacă va naște natural sau prin cezariană, Roxana Nemeș a spus că nașterea naturală poate fi periculoasă în cazul gemenilor și că se gândește la cezariană.

Recomandări Putin transmite un mesaj clar lui Trump, Europei și Ucrainei: războiul se va încheia doar în condițiile dictate de el

Roxana Nemeș a cumpărat două paturi pentru bebeluși și mai multe obiecte necesare pentru când cei mici vor veni pe lume. „Încă de când am aflat că vom avea gemeni mi-am dorit să le ofer un început cât mai blând și apropiat de mine”, a declarat Roxana Nemeș, pe rețelele de socializare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE