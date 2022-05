Peste doar câteva zile botezul lui Zian va avea loc. Părinții micuțului au decis ca la eveniment să participe doar membrii familiei și câțiva prieteni apropiați. „Botezul va avea loc doar cu familia, la o biserică foarte mare și frumoasă, Adormirea Maicii Domnului, care poartă hramul Sf. Împărați Constantin și Elena, aflată în zona Moghioroș. Tot atunci e și ziua tatălui meu, îl vom sărbători și pe el.

După slujbă, vom merge la un restaurant. Am vorbit pentru un aperitiv, un tort mare pentru toată lumea și fiecare își va mai comanda ce vrea. Ne-am strâns vreo 20 de persoane, Dragoș are doi frați, vin însoțiți, la fel soră-mea cu cumnatul, părinții”, a spus vedeta pentru playtech.ro.

În privința nașilor băiețelului, Roxana Vancea a dezvăluit că i-a ales deja. Sora vedetei și managerului soțului ei îi vor deveni părinți spirituali lui Zian.

Nu doar de organizarea evenimentului restrâns se ocupă Roxana Vancea, ci și de apariția ei de la botez. A anunțat acum că avea o rochie deja, dar aceasta nu-i mai vine bine. A slăbit mult, are 45 de kilograme acum. „Rochia o fac la prietena mea, Roxana Butnaru. Joi am probă, va fi albă, scurtă, cu spatele gol. Avea una făcută pentru mine, dar când am îmbrăcat-o, nu-mi mai venea. Mi s-au micșorat mărimile prea mult, am slăbit cred de la alăptat, am 45 de kilograme, nu prea îmi mai place cum arăt. Stătea ca pe gard, ar fi trebuit modificată”, a mai spus ea pentru Playtech.

Cum se descurcă Roxana Vancea în rolul de mamă

Roxana Vancea, în vârstă de 31 de ani, a devenit pentru prima oară mamă în luna noiembrie a anului trecut, când l-a adus pe lume pe Zian. Vedeta a recunoscut că micuțul e foarte atașat de ea, noaptea doarme cu ea.

„Cel mic e lipit de mine, mi-e foarte greu. Am fost la Novaci, la casa de la țară a părinților mei, care locuiesc în Tg. Jiu. Fiind aerul tare de munte, adormea numai afară. Acum numai așa adoarme, trebuie să-l plimb în marsupiu. Am ajuns să fac vreo 20.000 de pași pe zi.

Numai la mine vrea, la Dragoș nu. Doarme și vreo oră, dacă-l plimb. Dacă mă opresc, se trezește instant, trebuie să fiu numai în mișcare. La sală nu am mai ajuns de șase luni, ultima dată am fost înainte să nasc, cu o zi. Dar fac bandă, acasă, când doarme. Îl mai leagănă mama pe picioare, să nu se trezească. E răsfățat rău… Noaptea doarme cu mine în pat, e lipit de mine, cum mă mișc, se trezește”, a explicat ea.

