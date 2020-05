De Livia Lixandru,

La Fan Arena, Cosmin Cernat a prezentat declarațiile uimitoare ale cântăreței. Ruby a ajuns să caute în gunoaie de foame, ba chiar a și mâncat resturi pe care le-a găsit acolo.

“Stăteam acolo pe un scaun de plastic, ăștia rupeau traseul, facem, dregem și eu nu mai puteam de foame. Mă uit în stânga, mă uit în dreapta, văd niște saci de gunoi și zic bă, da noi de ce nu ne-am gândit niciodată să căutăm în sacii ăștia de gunoi că poate o fi ceva de mâncare.

Boss, ăștia se uitau la mine și îmi ziceau să mă potolesc. Eu m-am dus direct țintită pe sac, l-am deschis, am văzut o casoletă cu un orez care avusese un sos și mi se umpleau ochii de lacrimi, pentru că a fost un moment atât de fericit pentru mine.

În momentul în care am ținut în mână casoleta aia am simțit că am fentat tot sistemul, am câștigat, eram deja în finală. Colegii ziceau ești nebună, cum să mănânci din gunoi, uite cât a stat în soare, cine știe de când e aici, cine știe cine a mâncat din ea.

Eu zic, bă sunteți nebuni la cap, suntem morți de foame. Am băgat cu mâna talentat”, a declarat Ruby la Fan Arena, potrivit Wowbiz

