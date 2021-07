Sakis Katsoulis este marele câștigător „Survivor Grecia”. Sportivul a pierdut pe teren, în fața lui Marius Crăciun

Sakis este și o cunoștință a românilor de la Survivor, pe care i-a înfruntat de trei ori pe traseu în meciurile internaționale din Republica Dominicană.

El l-a invins de două ori pe Andrei Dascălu și a pierdut o dată în fața lui Marius Crăciun.

Deși a făcut parte din echipa faimoșilor, Sakis a făcut pereche cu războinica Marialena, pe care a reîntâlnit-o în Republica Dominicană după ce formaseră un cuplu și în trecut, potrivit Wowbiz.

„Vă mulțumesc din adâncul inimii mele pentru acest premiu minunat. Chiar dacă adevăratul premiu a fost tot ceea ce am trăit aici, la Survivor.

Vă sunt recunoscător pentru iubirea pe care mi-ați arătat-o, nu am cuvinte să pot descrie ceea ce simt. Am atâtea să vă spun, dar au trecut doar câteva secunde de când am cucerit trofeul… Mă simt minunat. Sunt fericit și asta doar datorită vouă, vă mulțumesc foarte mult”, a declarat Sakis plin de emoție.

În ce va investi banii

„Banii îi voi investi în afacerile mele, am fost afectat de pandemie. De asemenea, voi încerca să ajut oamenii care au nevoie, alături de ceilalți concurenți de la Survivor”, a mai spus Sakis.

Citeşte şi:

Piedone din spatele Facebook: campania de PR a primarului și Sectorul 5 în viața reală

AUDIO. Răspunsul primit de la 112 de o femeie din Galați când a reclamat dispariția fiicei sale minore: „Nu vine nimeni s-o caute în tot orașul!”

Președintele Senatului Universității de Științe Agronomice din București, găsit mort în birou

PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV Ionel Ganea, acuzații grave la adresa Anamariei Prodan: „«Acidul sulfuric». Știți cum își scoate banii?”

Playtech.ro IREAL! Ce s-a aflat acum despre moartea afaceristului din Arad. Răsturnare de situație!

Observatornews.ro A murit Denisa, tânăra spulberată de un BMW în stația de autobuz, la Baia Mare. Soțul ei, în continuare în spital

HOROSCOP Horoscop 6 iulie 2021. Taurii au la dispoziție o zi care le oferă ocazia de a opri unele temeri, îndoieli sau regrete

Știrileprotv.ro Elevă cu 10 la BAC: „În România nu există nicio facultate care să-mi satisfacă dorinţele”

Telekomsport Calvar pentru o tânără. Ce a putut să păţească după 10 partide de amor într-un timp atât de scurt

PUBLICITATE Hai la master la UPG, dacă îți dorești să ai șanse pe piața muncii! (PUBLICITATE)