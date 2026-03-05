Programul special, care va rămâne accesibil abonaților din întreaga lume timp de un an, confirmă impactul profund pe care regizorii români l-au avut asupra evoluției cinematografiei mondiale contemporane.

Selecția filmelor românești

Criterion Channel a reunit șapte titluri fundamentale semnate de patru dintre cei mai importanți cineaști autohtoni. Programul include:

  • Cristi Puiu: Moartea domnului Lăzărescu (2005), Aurora (2010) și Sieranevada (2016).
  • Cristian Mungiu: 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile (lansat pe platformă sub titlul 4 Months, 3 Weeks and 2 Days, 2007).
  • Corneliu Porumboiu: A fost sau n-a fost? (12:08 East of Bucharest, 2006) și Polițist, adjectiv (Police, Adjective, 2009).
  • Radu Muntean: Marți, după Crăciun (Tuesday, After Christmas, 2010).

Cristi Puiu și Mandragora, în centrul programului

O pondere semnificativă în cadrul acestui program o au producțiile casei Mandragora, fondată de Cristi și Anca Puiu.

Selecția subliniază rolul esențial pe care aceste filme l-au avut în definirea și consolidarea mișcării.

Moartea domnului Lăzărescu (2005), film recompensat cu premiul Un Certain Regard la Cannes, este unanim considerat de critici drept scânteia care a declanșat Noul Val Românesc și un reper absolut al cinemaului european.

La rândul lor, peliculele Aurora și Sieranevada au cimentat statutul lui Cristi Puiu ca voce inconfundabilă a cinemaului de autor.

Sieranevada, care a deschis competiția oficială de la Cannes în 2016, rămâne una dintre cele mai ambițioase și complexe opere ale curentului.

Colaborare transnațională

Includerea acestor pelicule în portofoliul exigent al Criterion Channel nu a fost întâmplătoare. Proiectul s-a concretizat datorită implicării directe a producătoarei Anca Puiu, în strânsă colaborare cu Kristin Thompson, o reputată teoreticiană și analistă americană a istoriei filmului.

Eforturile lor comune au facilitat integrarea acestor titluri într-un circuit global de elită, oferind cinematografiei românești o expunere fără precedent în rândul cinefililor internaționali.

Ce este Criterion Channel

Criterion Channel este o platformă independentă de streaming video (similară din punct de vedere tehnic cu Netflix sau Max), dar dedicată exclusiv pasionaților de cinematografie, filmului de artă, clasic și internațional.

A fost lansată în anul 2019 de prestigioasa companie americană The Criterion Collection, o instituție renumită încă din anii ’80 pentru restaurarea și arhivarea celor mai importante filme din istorie, la o calitate tehnică și academică excepțională.

