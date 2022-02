Schimbări la „Bravo, ai stil! Celebrities” înainte de marea finală. Un nou membru la masa juraților: „O experiență foarte interesantă”

Sâmbătă, 5 februarie, începând cu ora 20.00, va avea loc Marea Finala „Bravo, ai stil! Celebrities”! Emoții, spectacol, transformări spectaculoase și ținute pe măsură vor fi doar câteva dintre ingredientele unui show de excepție la finalul căruia va fi desemnată, în urma voturilor publicului, cea mai stilată celebritate din România.

Ilinca Vandici, prezentatoarea „Bravo, ai stil! Celebrities”, Maurice Munteanu, Raluca Bădulescu, Tibi Clenci și Victor Slav și-au pregătit și ei ținute spectaculoase pentru acest moment extraordinar.

Pentru Ilinca Vandici acest sezon a fost unul plin de surprize plăcute și o adevărată metamorfoză. Frumoasa prezentatoare spune că a învațat multe lucruri atât de la concurente, cât și de la jurați și așteaptă cu emoție să vadă care va fi, în opinia telespectatorilor, cea mai stilată celebritate din România.

„Mi-am dorit pentru finala acestui sezon o ținută clasică și frumoasă, să fie o apariție de covor roșu. Am fost la probe, am făcut schițe împreună, m-am implicat mult în conturarea ținutei de gală. Am mari emoții, vom fi și în direct, ceea ce aduce un plus de emoții. Aștept și eu, ca și telespectatorii noștri, să văd cine va fi câștigătoarea acestui sezon”, spune Ilinca Vandici.

Maurice Munteanu este convins că momentele și ținutele pregătite de concurente pentru Finala „Bravo, ai stil! Celebrities” vor fi spectaculoase, o adevărată metamorfoză stilistică și se pregătește să vadă un adevărat spectacol de gală.

„Voi aborda un stil care mă reprezintă pe mine, minimalist with a twist. Voi purta o cămașă de piele de la Loewe, o casă spaniolă care îmi place foarte mult, pantofi de la Marsell, de la care am toate modelele posibile, în special cei negri, o pereche de pantaloni de la Agne și un t-shirt alb de la Sunspel. N-am emoții pentru mine, am emoții pentru concurente, este un fel de empatie pentru că mă gândesc că și ele vor avea emoții în culise și este normal să fie așa la final de sezon. Simțim la unison emoțiile fetelor”, a declarat juratul de la „Bravo, ai stil! Celebrities”.

În febra pregătirilor pentru Marea Finala este și Raluca Bădulescu. Emoționată până la lacrimi, juratul „Bravo, ai stil! Celebrities” recunoaște că s-a bucurat să vadă transformările concurentelor și speră ca acestea să abordeze de acum încolo și în viața de zi cu zi stilurile vestimentare diverse pe care le-au descoperit de-a lungul acestui sezon.

„Voi purta o rochie Alexandru Raicu, cel care s-a ocupat de ținutele mele de-a lungul întregului sezon „Bravo, ai stil! Celebrities”. Voi purta o rochie din piele, cusută manual, cu aproape 300 de cristale. A durat aproape o săptămână să fie făcută această rochie. A fost o muncă titanică pentru crearea acestei ținute. Mi-am făcut și o perucă specială, brunetă, și voi purta diamante. Dacă este gală și ținuta trebuie să fie pe măsură!”.

Tibi Clenci, juratul care a analizat fiecare gest, postură și moment artistic ale concurentelor, este nerăbdator să vadă ultimul act din acest sezon „Bravo, ai stil! Celebrities”. Celebrul fotograf recunoaște că i-a plăcut enorm să fie la pupitrul juraților și s-a bucurat de evoluția concurentelor, atât artistică cât și estetică. Pentru Marea Finală, juratul și-a pregătit o ținută inedită.

„Ținuta va fi de influenta Louis Vuitton, primavară-vară 2020, un pic sport, un pic de gală. La vârsta mea încerc să rămân cât mai fresh, cât mai tânăr. Voi purta un costum roșu, de gală. Roșu este pasiune și ceea ce se va întâmpla în această gală ține de pasiune. „Bravo, ai stil! Celebrities” este un tango, este un vertij pozitiv. Mi-a plăcut foarte mult, exagerat de mult. Întotdeauna așteptam zilele de filmare, să văd ce mai propun concurentele. Gala va fi momentul culminat, ar trebui să fie o bombă creativă. Au libertatea de a face ceea ce vor. Ar trebui să vedem momente flamboaiante, pline de umor, dramatism, un spectacol high class”, a spus Tibi Clenci.

Victor Slav, jurat în marea finală la „Bravo, ai stil! Celebrities”

Emoții mari are și Victor Slav, care în Marea Finala se va afla la pupitrul juraților, cu drepturi depline. Chipeșul prezentator recunoaște că „Bravo, ai stil! Celebrities” a fost pentru el un carusel al emoțiilor.

„Voi purta o ținută clasică, de gală, un costum custom made, all black, în stilul Dolce&Gabbana. „Bravo, ai stil! celebrities” a fost pentru mine o experiență foarte interesantă. Eu în acest show am trecut prin toate stările. Lipsește să mai fiu și concurent, în rest am fost două sezoane în Brigada Sexy, am fost șase emisiuni prezentator, apoi am făcut parte din echipă, oferind o steluță unei concurente , iar în Gală voi fi chiar jurat”, a declarat Victor Slav.

Jurații și concurentele sunt în febra pregătirilor pentru Marea Finala „Bravo, ai stil! Celebrties”. Adina Halas, Ruxi, Viviana Sposub, Bella Santiago și Raluca Dumitru, cele cinci finaliste, se pregătesc pentru un ultim spectacol al stilului și eleganței. Sâmbătă, începând cu ora 20.00, Marea Finala „Bravo, ai stil! Celebrities”, se vede la Kanal D.

