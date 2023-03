În timp ce își căuta cazare, actrița a trecut prin momente de panică în semifinala „America Express” de pe 13 martie 2023. Concurenta, cameramanul și reporterul au fost în pericol pentru câteva clipe.

„Am auzit o bușitură, m-am întors și am văzut o bicicletă trântită. Am văzut-o pe Alexandra, reporterul nostru, care era foarte aproape de un bărbat. După care am văzut-o pe Alexandra că a făcut câțiva pași în spate, bărbatul s-a dus către ea, iar ea a fugit spre o casă unde era o familie.”, a povestit Doina Teodoru la Antena 1.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Doina Teodoru și reporterul „America Express” s-au speriat foarte tare când un bărbat cu un cuțit în mână s-a apropiat amenințător de ele.

„Haideți în mașină acum! Omul avea un cuțit! Închideți ușile! Sunați la securitate! Omul a scos direct cuțitul, a aruncat bicicleta jos și s-a ținut după mine. A venit cu cuțitul spre mine!”, i-a spus reporterul Doinei Teodoru.

Recomandări „Adevăratul” America Express încă nu rulează la televizor. Cum arată emisiunea TV finanțată de guvern la care m-am gândit

Aceștia au oprit căutarea de cazare din motive de securitate și s-au îndepărtat de locul incidentului.

„Am căutat mai departe de zona aia. Este ceva sinistru!”, a mai adăugat concurenta.

După lungi căutări, Doina Teodoru a găsit un loc în care să doarmă. Nici bine nu a reușit să vadă camera în care o să rămână peste noapte că iubita lui Cătălin Scărlătescu a auzit focuri de armă în apropiere.

„În timp ce îmi povestea doamna de pat am auzit niște împușcături afară.”, a mărturisit concurenta.

În semifinala „America Express” de pe 13 martie 2023, norocul a făcut ca Doina Teodoru și Cătălin Bordea să se cazeze la aceeași gazdă.

Cei doi au avut parte de o surpriză neașteptată când s-au întâlnit. „Focuri de armă în stradă, a fost un scandal, ceva s-a întâmplat.”, a spus concurentul. „Te-ai speriat? Dacă vrei să dormim împreună, eu am suficient loc”, i-a spus Cătălin Bordea.

GSP.RO Românca măritată cu patronul Ferrari a făcut furori. Cum au surprins-o fotoreporterii

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro China și-a modificat planul, când se va întâlni cu Putin la Kremlin. Răsturnare de situație

Viva.ro Scrisoarea de dragoste scrisă de Amza Pellea pentru soția lui, chiar după nuntă. Ce s-a aflat după 60 de ani: 'Draga mea'

Observatornews.ro "Vai, Doamne! Nu da în femeie, mă!" Două familii și-au împărțit pumni și picioare pe stradă, în Maramureș, după ce au ieșit de la rugăciune

Știrileprotv.ro Bia Khalifa și Fulgy au ajuns la poliție. Fiul Clejanilor s-a ales cu ordin de protecție și cu brățară de monitorizare

FANATIK.RO Destinația din Grecia care i-a uimit pe români. Are nisip fin și prețuri mici

Orangesport.ro Revenirea momentului în televiziune! O emisiune celebră se reia. Surpriză: cine va fi prezentatorul, după zile tensionate de negocieri

Unica.ro 'Am luat-o de sub zero'. Andreea Bălan povestește cum a pierdut toți banii și ce preț a plătit pentru succes

HOROSCOP Horoscop 14 martie 2023. Leii au foarte multă energie, dar aceasta trebuie gestionată inteligent ca să nu ajungă să îi îndemne la agitație

PUBLICITATE Ce au în comun caracatița, midiile, peștele și vinul românesc?