Potrivit informațiilor oferite de Irina Margareta Nistor, criticul de film și-a început anul 2026 vizionând serialul „Plaha” de pe Netflix, care a impresionat-o profund.

„Vizionez filme și pe posturile de televiziune, care difuzează producții vechi, dar mă uit și pe Netflix, la mare modă acum. M-a impresionat serialul «Plaha», e «the best». Cu el am început noul an, merită să-l vedeți. Am mai vizionat pe un post TV miniseria «Împăratul muștelor», cu o abordare foarte modernă”, a spus Irina Margareta Nistor pentru Click.

„Plaha” este un serial dramatic și politic inspirat din viața controversatului oligarh moldovean Vladimir Plahotniuc. Producția urmărește ascensiunea unui personaj din lumea interlopă până la vârful puterii politice și economice din Republica Moldova. Serialul a fost regizat de Igor Cobileanski, cunoscut și pentru producțiile „Umbre” și „Hackerville”, iar rolul principal este interpretat de Iulian Postelnicu.

Criticul de film a vorbit și despre cele mai recente filme pe care le-a văzut la cinema și care merită văzute în această perioadă.

„După anii 2000, când a început noul val, filmul românesc începe să aibă succes, la public. Filmul «Cravata Galbenă», producție din 2025, despre viața dirijorului Sergiu Celibidache, a prins la un public extrem de numeros, fiecare dintre noi ar trebui să îl vadă.

Îmi place să merg și la cinematograf, sunt de văzut «Diavolul se îmbracă de la Prada 2», «Michael», povestea legendarului cântăreț Michael Jackson și dincolo de scenă, dar și „Turma vede urma”, o comedie plină de mister, cu Hugh Jackman și Emma Thompson”, a încheiat Irina Margareta Nistor interviul pentru sursa citată.