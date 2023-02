Shakira și Gerard Pique s-au despărțit după 12 ani de relație, iar fostul fotbalist are deja o relație cu o studentă în vârstă de 23 de ani, Clara Chia Marti. Cântăreața a suferit enorm în urma despărțirii de tatăl copiilor ei și l-a umilit în melodiile sale recent lansate.

Shakira s-a despărțit de Gerard Pique în vara anului trecut, după ce a aflat că fostul fotbalist avea o relație în paralel cu o studentă din Barcelona. În interviul pe care l-a acordat jurnalistului mexican Enrique Acevedo, de la Televisa, cântăreața a spus tot ce avea pe suflet.

În prima parte, Shakira a vorbit despre faptul că femeile trebuie să se susțină reciproc și să își spună poveștile fără teamă.

„În melodiile mele, mereu am simțit că am datoria să-mi folosesc vocea și să le-o împrumut celor care nu pot vorbi. Am realizat că femeile sunt într-un moment-cheie pentru societate, într-un punct în care sprijinul pe care îl obținem una de la cealaltă este foarte relevant. Așa cum spunea Madeleine Albright, «există un loc în Iad pentru toate femeile care nu se sprijină între ele»”, a spus Shakira, citată de Marca.

„Fiul meu mi-a făcut cunoscută muzica lui Bizarrap”

De asemenea, ea a vorbit și despre melodia cu Bizarrap în care îl umilește pe Gerard Pique. Shakira a mărturisit că unul dintre băieții săi au îndemnat-o să facă această colaborare.

„Fiul meu mi-a zis: «Mami, trebuie să faci ceva cu Bizarrap, este un zeu în muzica din Argentina!» Sunt chiar în mijlocul unei dezbateri din cauza acestei melodii. Fiul meu mi-a făcut cunoscută muzica lui Bizarrap. (…) Am invocat faptul că o femeie are nevoie de un bărbat pentru a se simți împlinită, pentru a forma o familie. Și eu am avut acest vis, de a avea o familie, unde copiii să aibă un tată și o mamă sub același acoperiș. Nu toate visurile în viață ți se împlinesc, dar viața te recompensează cumva și cred că pentru mine a făcut chiar mai mult de atât, având acești doi copii minunați, care mă umplu de dragoste în fiecare zi. Am descoperit și că teoria conform căreia o femeie are nevoie de un bărbat este falsă.”, a mai afirmat Shakira.

„Mereu am fost dependentă emoțional de bărbați”

Spre finalul interviului, cântăreața a mărturisit că a vrut să lupte ca o leoaică pentru cei doi băieți ai săi, care au rămas în grija ei după despărțirea de Gerard Pique. De asemenea, ea a precizat că se simte foarte bine singură și a reușit să treacă peste toate greutățile.

„Mereu am fost dependentă emoțional de bărbați, trebuie să recunosc. Am fost îndrăgostită de dragoste și cred că acum am reușit să înțeleg povestea dintr-o altă perspectivă. Azi, mă simt împlinită și singură și cred că atunci când o femeie înfruntă greutățile vieții, devine mai puternică. Iese mai puternică, pentru că își cunoaște slăbiciunile, își acceptă vulnerabilitățile, spune ceea ce simte, durerea, pentru că se spune că opusul depresiei este exprimarea. Am ajuns să mă simt împlinită și singură, ceea ce nu credeam vreodată că se va întâmpla.

„Simt că trebuie să fiu mai mai puternică decât o leoaică”

Simt că depind de mine și că am doi copii care se bazează pe mine. Simt că trebuie să fiu mai mai puternică decât o leoaică, dar puterea trebuie să fie rezultatul unei suferințe, al acceptării ei, al tolerării frustrării, al acceptării că există lucruri pe care celălalt nu și le mai dorește. Că există visuri care se rup, ca trebuie să iei bucățile de puzzle de pe jos și să te reconstruiești.”

