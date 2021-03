Vedeta din „Basic Instinct” spune că după ce s-a trezit din anestezia generală, și-a dat seama că sânii ei erau mai mari, iar chirurgul i-a spus că a luat decizia de a-i face augmentare pentru că a considerat că „ar arăta mai bine cu sâni mai mari și îmbunătățiți”.

„Când mi-au dat jos bandajele am descoperit că am sâni cu un număr mai mare, sâni despre care el a spus că«se potrivesc mai bine cu dimensiunea șoldurilor tale»”, a scris Stone în cartea sa autobiografică, potrivit The Times. „Mi-a modificat corpul fără acordul meu”, a afirmat celebra actriță.

Cum a păcălit-o regizorul „Basic Instinct” să renunțe la lenjerie

Acesta este doar unul dintre episoadele dezvăluite de actriță în cartea de memorii, Stone afirmând, de asemenea, că a fost păcălită să își dea jos lenjeria intimă pentru faimoasa scenă cu interogatoriul din filmul „Basic Instinct”.

Actrița a povestit că i s-a cerut să își dea jos chiloții fiindcă „reflectau lumina” și că i s-au dat asigurări că nu vor fi văzute în film părțile sale intime.

Susține că a descoperit înșelătoria doar după ce a văzut varianta finală a peliculei și că l-a pălmuit pe regizorul Paul Verhoeven când și-a dat seama că acesta nu s-a ținut de cuvânt.

Sharon Stone a mai dezvăluit în carte că ea și sora ei, Kelly, au fost abuzate sexual în copilărie de bunicul lor, Clarence Lawson.

