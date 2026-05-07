Lidl Belgia renunță definitiv la vânzarea țigărilor

Lidl Belgia a anunțat că nu va readuce țigările în magazinele sale, chiar dacă legislația permite din nou supermarketurilor mari să le comercializeze. Decizia vine după ce Curtea Constituțională din Belgia a considerat discriminatorie interdicția impusă anterior marilor magazine alimentare.

Ministrul belgian al Sănătății, Frank Vandenbroucke, introdusese o interdicție privind vânzarea produselor din tutun în magazinele alimentare cu suprafață mai mare de 400 de metri pătrați. Curtea Constituțională a decis însă că măsura discrimina marile supermarketuri, deoarece magazinele mici puteau continua să vândă țigări. În urma hotărârii, guvernul a fost obligat să modifice legislația, iar interdicția va fi eliminată.

Potrivit noilor reguli, marile supermarketuri vor putea comercializa din nou produse din tutun, dar cu o condiție: să nu fie expuse vizibil. Țigările vor trebui păstrate în spatele unor panouri, uși sau perdele, similar modului în care sunt comercializate în chioșcuri sau magazine de noapte.

Lidl: „Vrem să promovăm un stil de viață sănătos”

Lidl Belgia a anunțat însă că nu va relua vânzarea produselor din tutun.

„Ne menținem decizia: în viitor nu vom mai vinde tutun. Astfel, contribuim la obiectivul unei generații fără fumat”, au transmis reprezentanții companiei.

Retailerul precizează că eliminarea țigărilor din ofertă reprezintă o decizie strategică pe termen lung.

„Am luat anterior decizia strategică de a elimina complet tutunul din sortiment. În contextul în care dezbaterea politică și socială privind locurile de vânzare continuă, dorim să clarificăm poziția noastră: este o alegere structurală și de durată”, a transmis compania

Isabelle Colbrandt, purtătoare de cuvânt a Lidl Belgia, a explicat că decizia face parte din strategia companiei privind promovarea sănătății. „Vrem să fim un partener de încredere în promovarea unui stil de viață sănătos. Indiferent de eventualele decizii politice viitoare privind interdicțiile, nu vom reveni la comercializarea produselor din tutun”, a declarat Colbrandt.

Compania consideră că renunțarea definitivă la vânzarea țigărilor contribuie la reducerea accesului facil la tutun. „Prin eliminarea definitivă a produselor din tutun, ne alăturăm obiectivului mai amplu de a crește barierele împotriva fumatului în societate”, a transmis Lidl Belgia.

Recent, retailerul german Lidl a anuțat că lansează un proiect pilot în Olanda, prin care alimentele expirate sau nevândute vor fi transformate în hrană pentru animale. Compania a estimat că astfel ar putea reduce risipa alimentară cu până la 10 milioane de kilograme anual.

