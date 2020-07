Silvia Dumitrescu s-a pozat în costum de baie, după ce a slăbit 14 kilograme. Cum arată artista la 60 de ani

“Trăiesc un vis frumos la malul Mării Negre și îmi încarc sufletul de frumos… relaxare totală! Toate gândurile noastre de bine!”, “Suntem veseli și în mare formă. Ne torturăm cu tort și beutură!”, a scris artista în dreptul imaginilor.

A slăbit 14 kilograme în 4 luni

Până în urmă cu doi ani, vedeta preciza că a luat în greutate, dar a dezvăluit și cum a reușit să slăbească nu mai puțin de 14 kilograme.

A renunțat la mâncarea nesănătoasă, a mâncat la ore fixe și a ajuns la silueta dorită.

“Am slăbit, da, vreo 13-14 kilograme în aproape 4 luni. Am ținut un regim strict, mai exact, am mâncat la ore fixe. Am renuntat la dulciuri, carbohidrați, pâine, prăjeli, la mâncarea nesănătoasă.

Mă simt bine și sunt mulțumită de cum arăt. Recent, la o emisiune, am îmbrăcat și eu o fustă scurtă, după vreo 20 de ani de când nu mai făcusem asta”, susținea Silvia Dumitrescu, potrivit wowbiz.ro.

