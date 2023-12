Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană s-au căsătorit prima dată în anul 2003, dar au divorțat imediat după luna de miere. S-au recăsătorit în ianuarie 2004, însă s-au despărțit iar în luna mai a aceluiași an.

S-au recăsătorit în 2005 și au divorțat pentru a treia oară în 2007. Au stat despărțiți aproape doi ani, iar în 2009 s-au împăcat. Căsnicia a durat de această dată trei ani și în 2012 au divorțat a patra oară. Ultima dată s-au căsătorit în anul 2013, de Paște, dar au divorțat din nou în primăvara anului 2015.

Invitat în podcastul lui Vlad Grigoriu, Silviu Prigoană a fost întrebat cum a ajuns să se căsătorească de cinci ori și tot de atâtea ori să divorțeze de Adriana Bahmuțeanu. El a acuzat-o pe vedetă că pleca de acasă, iar el intenta cererile de divorț pentru părăsirea domiciliului.

„În perioada respectivă, eu lucram 20 de ore pe zi. Eram foarte puțin în familie. Foarte puțin! Și primele trei divorțuri au fost fără minori. Noi nu am avut copii. Ea a plecat de acasă după 27 de zile, când am introdus eu divorțul pentru părăsire de domiciliu.

Silviu Prigoană: „Noi nu am avut niciun fel de discuții, d-astea de gelozie, de iubire”

Apoi a mai venit și a mai stat ce a stat vreo șase luni și iar a plecat. Iar a trebuit să introduc divorțul pentru părăsire de domiciliu. Astea au fost motivele divorțurilor, nimic altceva. Noi nu am avut niciun fel de discuții, d-astea de gelozie, de iubire, niciodată nu am avut asemenea discuții, nu mă interesa când pleacă și când vine”, a povestit omul de afaceri, care susține că semna toate cererile pe care le avea pe birou, fără să se uite.

Printre acelea erau și actele pentru divorțurile de Adriana Bahmuțeanu. „Eu aveam treburile mele de rezolvat, când am deschis Realitatea cred că am dormit o lună la birou. Aveam acolo un duș și un dressing unde îmi schimbam costumul, secretara îmi ducea costumul la curățat și cămășile, hainele la spălat și aveam o saltea pe care o puneam pe birou și dormeam pe birou o oră, două, trei, cât apucam. Erau vreo 74 de companii și la fiecare aveam bilanțuri, închidere de lună, închidere de an și așa mai departe, plus bugetele care trebuiau coordonate cumva. Aveam 20 de ore de muncă pe zi.

Au fost perioadele respective pentru că printre cererile pe care le semnam era și să mă căsătoresc și să divorțez și așa mai departe. Erau niște cereri puse acolo. Nu aveam eu timp atunci să mă ocup de lucrurile care meritau atenție”, mai susține el.

Acuzat acum ani de zile că se căsătorea și divorța de Adriana Bahmuțeanu doar pentru publicitate, Silviu Prigoană răspunde acum și spune că nu a fost așa. „Ea făcea probabil pentru publicitate, eu nu aveam nevoie de publicitate. Eu nu aveam nevoie de publicitate. La realizările pe care le aveam eu la momentul respectiv. (…)

Ea era o prezentatoare de televiziune, care avea nevoie de publicitate. Eu nu aveam nevoie de publicitate, marfa pe care o vindeam eu populației nu avea nicio legătură cu promovarea. Nici trustul de presă, nici restul activităților pe care le aveam, firmele pe care le aveam, nu era niciuna legată de publicitate. (…)

Au fost niște chestii acceptate, era ultima mea grijă ce zice presa sau gura lumii”, a mai spus el.

„Noi ne-am căsătorit, de fapt, ca să facem copii”

Silviu Prigoană susține că încă de la începutul relației cu Adriana Bahmuțeanu el și-a dorit copii. Abia după al treilea divorț s-a întâmplat. Acum, ei au doi băieți, pe Maximus și pe Eduard. „Noi ne-am căsătorit, de fapt, ca să facem copii.

Asta era povestea, nu ca să fiu eu căsătorit. Ieșisem dintr-o relație în care fosta soție nu a vrut să facă copii. Ea (n.r. – Adriana Bahmuțeanu) a aflat povestea și a venit ușor să îmi picure în ureche că ce mult își dorește ea să aibă o familie și copii.

Prima căsătorie fără copii, a doua fără copii, a treia fără copii și apoi când a venit acasă și a spus că a greșit i-am spus că după ce face copii mai discutăm de căsătorie. Bineînțeles că atunci a făcut copii”, a mai spus omul de afaceri în podcastul lui Vlad Grigoroiu

