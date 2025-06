La aproximativ o săptămână de la crima din Cosmopolis, acolo unde Robert Lupu (Wolf) s-a sinucis după ce a omorât-o pe Teodora Marcu, Simona Butură, fostă concurentă la „Insula Iubirii”, la fel ca Teodora Marcu, a dezvăluit că și ea a fost la un pas de tragedie în ultima zi a lunii mai.

Concurenta de la „Insula Iubirii”, atacată cu pietre și cu lopata

Potrivit tinerei, în timp ce își serba ziua de naștere, un vecin a devenit recalcitrant, din cauza faptului că muzica ar fi fost dată prea tare la petrecere. Iar de acolo a început un adevărat scandal care se putea termina rău.

„Mi-am organizat ziua de naștere în gradina unui amic. Totul a început când s-a dat drumul la muzică în limitele normale de volum, dar o vecină de la trei curți depărtare a început să țipe și să ne facă pe toți de etnie romă. Cred că asta s-a întâmplat din cauza genului muzical. Între timp a apărut și soțul doamnei, care a început să arate semne obscene și să aducă injurii invitaților.

A fost chemată Poliția de două ori, aceștia intrând în apartament și constatând că volumul de muzică este normal și nu deranjează pe nimeni. Ba chiar alți vecini de la etaj îi atrăgeau atenția că mai deranjanți sunt ei, pentru că tot înjura și amenința!

Pe la ora 0.00, câțiva dintre invitați au plecat și am rămas vreo șase persoane. Posibil frustrat că nu ne-am simțit destul de amenințați de dânsul, acesta a început să arunce cu bolovani, amicul meu fiind lovit în zona gâtului destul de grav, iar eu – în piept! A fost nevoie de intervenția medicilor, deoarece am avut un atac de panică sever. Am refuzat să merg la spital pentru îngrijiri. În timp ce Poliția era pe hol, acel vecin a încercat să atace o altă fată, dar, din fericire, Poliția l-a pus la pământ și l-a dus la secție”, a povestit Simona Butură pentru Cancan.

Simona Butură și-a luat avocat și va merge în instanță

Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” le-a mai povestit reporterilor că, după ce Poliția venise la locație de trei ori noaptea, și a doua zi a fost din nou scandal cu vecinul, astfel că oamenii legii au mai intervenit încă o dată, iar ea urmează să-l dea în judecată pe bărbat.

„A doua zi, noi am crezut că totul s-a terminat si am decis să ne bem cafeaua în grădină, când acel individ a apărut iar! De data aceasta, a venit cu o lopată la gard și urla isteric că o va face roșie de sângele nostru. Nu aveți idee cât de tare m-am speriat. Abia îmi revenisem din șocul trăit înainte cu câteva ore, credeam că apele s-au liniștit, dar el s-a întors parcă și mai nervos.

A fost horror tot ce am trăit. Vă dați seama că se putea întâmpla o tragedie într-o clipă. Era de ajuns ca unul dintre bolovanii aceia să ne lovească în cap pe vreunul dintre noi. Repet, noi nu am deranjat cu nimic, nu am dat muzica tare. Este ireal ce oameni există și la câte pericole putem fi expuși în ziua de astăzi. Nu am de gând să las lucrurile așa. Voi acționa în instanță, deja eu și prietenii mei ne-am luat un avocat și vrem să se facă dreptate. Este ireal ce am trăit în câteva ore”, a încheiat Simona Butură.