Simona Halep s-a distrat de Revelion cu Loredana Groza. Sportiva a fost surprinsă plăcut la trecerea dintre ani, când artista Loredana Groza, una dintre cântărețele sale favorite, i-a dedicat o serie de melodii speciale. Simona Halep a fost văzută cântând și dansând alături de Loredana, punctul culminant al serii fiind interpretarea melodiei „Un trandafir crește la firida mea”, cântată în duet de cele două.

Ulterior, pe rețelele de socializare, atât Simona Halep, cât și Loredana Groza au postat imagini de la petrecere. În una dintre pozele distribuite pe Facebook și Instagram de Loredana Groza, sportiva apare foarte schimbată la față, mult mai expresivă, cu pomeții pronunțați și dinții foarte albi.

O pagina de Instagram a luat în vizor postarea Loredanei Groza cu Simona Halep, iar urmăritorii au susținut că artista a editat poza cu sportiva. „Să știi, chiar i-am scris ca a editat-o oribil pe Simona Halep”, „Direct cu poza ei pe spate. Exemplu de social media vs realitate”, au fost căteva dintre comentariile urmăritorilor.

La scurt timp după Revelion, Simona Halep și-a făcut și o schimbare radicală de look. Sportiva a mers la Amalia Matache, care a tuns-o și a vopsit-o. Sportiva are acum părul puțin mai scurt și șuvițe blonde. Astfel, Simona s-a lăsat pe mâna hairstylist-ului lui Klaus Iohannis și al prezentatoarei Corina Caragea.

Simona Halep, probleme de sănătate

Simona Halep nu participă la turneul de la Auckland şi la Australian Open, pentru care primise wild card, din cauza unor probleme de sănătate.

Halep îşi propune să revină în circuit la turneul de la Transylvania Open, în perioada 3-9 februarie 2025. „Bună tuturor, am vrut să vă urez sărbători fericite şi să vă ofer o mică noutate. După ce am jucat în Abu Dhabi, din păcate am simţit din nou dureri la genunchi şi umăr.

După ce am discutat îndelung cu echipa mea, am convenit că este rezonabil să amân începutul sezonului meu. Nu este ceea ce mi-am dorit, dar aş vrea să le mulţumesc organizatorilor turneelor din Auckland şi Australia pentru wild card-uri şi îmi pare rău că nu le voi putea lua de data aceasta.

Mă voi odihni şi îmi propun ca următorul turneu să fie la Cluj, unde abia aştept să joc în faţa extraordinarilor fani români”, a precizat sportiva în social media.

Simona Halep primise wild card pentru turneul de categorie WTA 250 de la Auckland, care a avut loc în perioada 30 decembrie – 5 ianuarie, şi pentru calificările de la Australian Open, primul Grand Slam al anului, care va avea loc în perioada 12-26 ianuarie.

