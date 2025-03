Invitată recent la emisiunea „Așii tenisului”, difuzată de Digi Sport 1, Simona Halep a oferit noi detalii despre momentul în care a anunțat că se retrage din tenis, afirmând că părinții ei nici nu știau că ea a luat această decizie.

Părinții nu știau că se retrage din tenis

„La Cluj nici părinţii mei nu ştiau că mă voi retrage, am avut un feeling urât, parcă nu mai puteam. Şi la finalul meciului le-am spus că am decis să mă retrag. A fost decizia mea şi sunt împăcată că am luat-o la Cluj. Nu am vrut o ceremonie mare, am făcut cum am vrut eu, deşi Darren Cahill voia altceva. Dar ce am făcut, fac pe barba mea. Dar am învăţat mereu şi am ascultat mereu şi le mulţumesc tuturor care au fost alături de mine”, a spus Simona Halep la „Așii tenisului”.

Mai mult decât atât, fosta jucătoare de tenis a dezvăluit și că a început să descopere lucruri noi în viață și că îi face plăcere să dea mai multă atenție persoanei ei.

Simona Halep e împăcată cu decizia luată la Cluj

„Îmi place foarte mult viața asta, mă simt mult mai relaxată, pot să dorm liniștită fără presiunea și emoțiile pe care le aveam tot timpul. Fiind o sportivă foarte disciplinată, îmi plăcea ca totul să fie perfect și aveam permanent stresul ăsta. Acum pot spune că sunt relaxată, mă bucur de viață într-un fel pe care nu l-am cunoscut până acum.

Încep să descopăr multe lucruri noi și-mi place. Sunt împăcată, bucuroasă pentru decizia luată la Cluj și acum aștept să-mi văd ce-mi rezervă viața. Am descoperit viața normală, de zi cu zi, lucrurile minore, simple, dar totodată foarte importante. Am mai multă grijă de mine, dau mai multă atenție persoanei mele și nu mai privesc totul ca pe un obiectiv. Încerc să învăț să trăiesc ziua de acum.

În tenis mereu te antrenezi astăzi pentru săptămâna viitoare sau următorul turneu. Tot timpul privești în viitor, dar acum încerc să privesc și să trăiesc în prezent”, a mai afirmat Simona Halep la Digi Sport 1.

