Recent s-a aflat că Mariana Moculescu e la un pas să fie dată afară din apartamentul din București. Având în vedere că nu are un job stabil și că în ultima perioadă nu a mai avut nici succes pe platformele pentru adulți, din ianuarie ea nu a mai reușit să plătească chiria, care e 370 de euro lunar.

Totodată, ea încearcă să își găsească un loc de muncă, spunând că e calificată în mai multe domenii. „Eu sunt freelancer, iar plățile le fac prin activitățile de freelancer. Pe lângă faptul că e problema cu locuința, eu trebuie să câștig niște bani. Sunt licențiată în teatru, dar am făcut mai multe în viață.

Am prezentat cu Alesandra Stoicescu în direct intrarea lui Bill Clinton în România. Îmi caut job pentru a-mi permite să îmi plătesc cheltuielile zilnice. Așa am făcut până acum din postura de freelancer”, a spus pentru Cancan Mariana Moculescu, care nu se poate baza nici pe ajutorul prietenilor.

Pe când era căsătorită cu Horia Moculescu, multe vedete le-au trecut pragul casei, însă nici acestea nu s-au oferit să o ajute acum, când e în impas. „Atâția oameni… sufăr de lipsa unor prieteni! Nu am pe nimeni. Mie mi-au intrat în casă când eram soția lui Horia, stăteam în picioare și găteam, eram tânâră, au fost frații Becali (n.r.- Ioan și Victor) la masa pe care eu am gătit-o. Puteau să îmi întindă o mână de ajutor, puteau…

Recomandări Burhan Sönmez, unul dintre cei mai importanți disidenți turci: „Avem 400.000 de persoane după gratii, iar guvernul lui Erdoğan construiește noi închisori” | Interviu

A mai fost George Mihăiță, a intrat în casă, da, venea la petreceri, mânca, bea și el, se distra, vorbea frumos. Da, marele actor! A mai venit Cătălin Botezatu, Lorena Groza… Oana Roman a făcut un gest față de mine și nu am să-l uit când mi s-a furat buletinul în Italia. Ea avea o emisiune în care a vorbit de cazul meu, că mi s-a furat cartea de identitate și că vreau să merg la consulat. Mi-au luat interviu atunci prin skype. Un gest a făcut Oana, dar eu nu îl uit”, a mai spus Mariana Moculescu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Ce sfat i-a dat Horia Moculescu

Pentru emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars, Horia Moculescu a declarat că i-a sărit în ajutor Marianei Moculescu, spunând că e exclus ca aceasta să locuiască din nou cu el. I-a căutat o casă, dar fără succes, așa că acum o ajută să își găsească un loc de muncă.

„Mi-a dat Mariana telefon de mai multe zile să mă avertizeze că va ajunge în această situație. În ceea ce privește posibilitatea revenirii ei aici este de nediscutat din nenumărate motive. Eu vreau să mai trăiesc câteva luni, eventual un an, așa, și m-ar aduce în stări de nervi unde eu nu pot să răspund că eu nu pot să dau într-o femeie.

Recomandări Manevra prin care Vladimir Putin vrea să-i ia Ucraina lui Zelenski: a propus o guvernare temporară la Kiev

Mariana recunoaște că are probleme majore psihice, spune că e sub tratament. Mai e încă ceva. E greu de intrat aici, are o datorie destul de mare pentru întreținerea de aici, buna mea credință s-a manifestat către Mariana nespunând ce știe despre ea niciunde, dar spre disperarea colocatarilor noștri, care sunt de vârsta mea vreo 80%.

M-am oferit, și azi am avut o ultimă discuție cu Mariana. (…) Am convenit cu ea că nu are nevoie de casă la ora asta, casa vine automat dacă ea are o slujbă. Are nevoie de o slujbă, domnul Capatos. Ea îmi e explica mie că e aptă pentru mai multe lucruri. (…) Ea, având în vedere că a mai funcționat la Antenă, foarte bine a fost ca prezentatoare de știri. (…)

Acum, ce se întâmplă, vorba ei, are voce, cred că fonogenică, dicție bună, e o fată cultivată. Eu deja vorbesc cu niște prieteni, dar am pățit un lucru foarte neplăcut, un prieten mi-a zis că nu vrea pentru că toată lumea știe ce scandal face Mariana. (…) Eu încerc, vorbind cu prieteni de-ai mei, să vedem, primele zile i-am căutat casă, dar degeaba, i-am zis că îi trebuie o slujbă”, a declarat el.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News