Candidatul la alegerile prezidențiale din 4 mai a revenit asupra declarației și a susținut că de vină sunt sosurile picante din emisiunea de la ProTv a lui Măruță la care a fost invitat.

„De la prea mult sos picant, am dat și răspunsuri neinspirate. Bineînțeles că nu l-aș lua pe fostul președinte Iohannis la Cotroceni.

Am răspuns la o întrebare cu variante închise într-o emisiune de entertainment și am dat mai multe răspunsuri în spiritul de divertisment al dialogului”, a scris Nicușor Dan pe Facebook, marți, 25 martie.

„Așa cum am răspuns și la întrebările despre ceilalți contracandidați – pe cine aș lua cu mine pe o insulă pustie – așa am făcut-o si când am fost pus să aleg un consilier dintre foștii președinți”, a adăugat el.

Apoi s-a dezis de fostul președinte al României.

„Cred ca toți cei care au răbdare să urmărească emisiunea pot aprecia că era clar că aceasta ipoteză nu există. Domnul Klaus Iohannis este responsabil pentru situația în care ne aflăm azi, lucru pe care l-am spus în repetate rânduri”, a transmis primarul general.

El a susținut acum că fostul președinte „a tolerat și susținut o coaliție care, în loc să aducă reforme și modernizare, a cultivat stagnarea, populismul și izolaționismul”.

Inițial, primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat luni, 24 martie, că l-ar lua consilier la Cotroceni pe Klaus Iohannis și a argumentat că fostul şef de stat are proaspete toate legăturile cu toţi partenerii României.

Afirmația a stârnit un val de critici, inclusiv gazetarul Cristian Tudor Popescu afirmând, nemulțumit fiind de ce a spus Nicușor Dan: „Nu părea să fi suferit o zdruncinare la cap”.

