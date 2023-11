Greva se va încheia oficial joi, iar mai multe detalii vor fi făcute publice în urma unei întâlniri care va avea loc vineri, a transmis sindicatul printr-un comunicat.

Actorii au cerut, printre altele, creșteri salariale și garanții privind utilizarea inteligenței artificiale.

Alianța Producătorilor de Film și Televiziune (AMPTP) a transmis că este mulțumită că a ajuns la un acord provizoriu cu sindicatul și „așteaptă cu nerăbdare ca industria să reia munca de a spune povești minunate”, precizând și că acordul oferă Sag-Aftra „cele mai mari câștiguri de la contract la contract din istoria sindicatului”.

În ultimele două săptămâni, negocieri au avut loc aproape zilnic, uneori cu directorii executivi ai Disney, Netflix, Warner Bros şi Universal în persoană.

„Perseverenţa dă roade!”, a reacționat actrița Jamie Lee Curtis pe Instagram, în urma acordului.

„Sunt foarte fericit că am ajuns cu toţii la un acord”, a transmis și actorul Zac Efron.

Sag-Aftra reprezintă aproximativ 160.000 de actori, dansatori şi cascadori. Aceștia trebuie să aprobe prin vot noul contract colectiv înainte de întoarcerea pe platourile de filmare, lucru care este considerat, în general, o formalitate, notează sursele citate.

Greva a izbucnit pe 14 iulie, la două luni după ce și scenariștii intraseră în grevă, dând naștere unei crize prin care Hollywoodul nu mai trecuse din 1960. Un acord cu scenariștii a fost încheiat în luna septembrie.

Cu excepția marilor celebrități, majoritatea actorilor s-a confruntat cu dificultăți în a-și asigura traiul zilnic, astfel că unii s-au orientat către alte locuri de muncă.

În același timp, studiourile au lipsuri uriaşe în programele pentru pentru anii următori, mai multe producții majore fiind amânate.

Disney/Marvel’s Blade, Dune: Part Two și Fantastic Four au fost amânate cu câteva luni, în timp ce Avengers: The Kang Dynasty și Avengers: Secret Wars s-au amânat cu un an.

Blocajul industriei din ultimele luni a costat cel puţin şase miliarde de dolari, estimează economiștii.

Pe lângă majorarea salariilor și garanțiile legate de folosirea inteligenței artificiale, Sag-Aftra a cerut creșterea redevențelor și contribuții mai mari la planurile de pensii și de sănătate ale actorilor.

Foto: Hepta