Sub conceptul „Home Alone In Concert”, filmul va putea fi vizionat pe 1 decembrie la Sala Palatului din București, fiind acompaniat de partitura renumitului compozitor american John Williams, interpretată live, pe fundalul proiecției, de Orchestra Națională Radio, cu participarea Corului Academic Radio, sub bagheta dirijorului Stefan Geiger.

Cu alte cuvinte, spectatorii prezenți la Sala Palatului se vor bucura atât de aventurile lui Kevin, pe un ecran special amplasat, cât și de muzica din film, care va fi interpretată live, în fața audienței.

John Williams a compus muzica și pentru „Star Wars”, „Jurassic Park” și „Indiana Jones”

Cu o carieră de peste șase decenii, John Williams este unul dintre cei mai realizați și de succes compozitori pentru film și scenă din lume. Williams a compus muzica pentru mai mult de o sută de filme, inclusiv toate cele nouă filme „Star Wars”, primele trei filme „Harry Potter”, „Schindlers List, E.T”., „Jaws”, „Jurassic Park”, „Saving Private Ryan”, „Lincoln”, „Close Encounters of the Third Kind”, „Superman” și „Indiana Jones”.

A obținut cinci premii Oscar și nu mai puțin de 54 de nominalizări la Oscar, șapte premii ale Academiei Britanice, 25 de premii Grammy, patru Globuri de Aur și cinci premii Emmy.

Recomandări Șefa ANM, despre ciclonul care lovește România: „O prăbușire a regimului de temperaturi”. Zonele vizate de furtuni și ploi puternice

„De când a apărut «Home Alone», filmul a ocupat un loc unic în inimile unui public foarte larg. Regizorul Chris Columbus a venit cu o abordare unică, proaspătă și inocentă, iar filmul a devenit, pe bună dreptate, o tradiție în perioada sărbătorilor de iarnă. Mi-a făcut mare plăcere să compun partitura pentru film și sunt deosebit de încântat că extraordinara Orchestra Națională Radio a acceptat să interpreteze muzica într-o prezentare live a filmului.

Știu că vorbesc în numele tuturor celor care au legătură cu realizarea filmului, atunci când spun că suntem foarte onorați de acest eveniment și sperăm că publicul va experimenta bucuria pe care filmul o aduce în fiecare an”, a declarat compozitorul John Williams.

Biletele la mult așteptatul eveniment au prețuri speciale care pornesc de la 169 de lei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Peste două milioane de români se uită în fiecare an la „Singur acasă”

În „Singur acasă”, lansat pe 10 noiembrie 1990 la Chicago, în SUA, actorul american Macaulay Culkin îl interpretează pe Kevin McCallister, un băiețel de 8 ani care, după ce este lăsat din greșeală acasă, trebuie să-și apere locuința de doi hoți neîndemânatici.

Recomandări Ce am putut afla din scandalul PNL-PSD: întârzieri mari ale PNRR, proastă absorbție a fondurilor europene și o economie prost gestionată

Plin de umor și căldură, „Singur acasă”, este o poveste de Crăciun care aduce bucurie întregii familii. Conform audiențelor publice ale televiziunilor care difuzează în fiecare an filmul, peste două milioane de români se uită în luna decembrie la „Singur acasă” și „Singur acasă: Pierdut în New York”, ambele avându-l în distribuție pe Macaulay Culkin.

Filmul, scris și produs de John Hughes, și regizat de Chris Columbus a fost nominalizat la două premii Oscar și la două Globuri de Aur.

Cine e românca din „Singur acasă”

Libertatea a găsit-o în Statele Unite ale Americii pe Diana Rein. Pe numele ei real Daiana Câmpeanu. E singurul român care a jucat în celebrul film de Crăciun „Singur acasă”. Acum compune și cântă blues-uri.

Daiana Câmpeanu s-a născut pe 30 aprilie 1978 în Republica Socialistă România. Tatăl era profesor, mama, casnică, bunica era croitoreasă, iar mătușa Zoe făcea spectacole cu sute de persoane și ridica publicul în picioare. Când avea doar trei ani, familia ei a decis că e momentul să plece definitiv din România.

Traiul greu i-a făcut să-și strângă ce aveau nevoie de prin casă și au plecat peste Ocean cu doar 50 de dolari în buzunar. Crescută în Chicago, Daiana a ajuns în fața celui mai important moment al carierei sale. A reușit să prindă primul rol important într-un film. Și nu orice fel de film, vorbim de „Home Alone” – „Singur acasă”. Sondra din film, verișoara mai mare a celebrului Macaulay Culkin.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News