Ieri, 20 ianuarie, Melania a oferit o lecție de stil și eleganță în ziua învestirii lui Donald Trump. În ziua cea mare, fostul fotomodel a optat să poarte o ţinută în culori închise, predominant fiind bleumarinul. Ea a ales un palton creat special pentru ea de designerul Adam Lippes și o pălărie asortată a designerului Eric Javits, ambii americani. Ţinuta a fost completată de o pereche de mănuşi negre şi pantofi stiletto din piele de căprioară.

Apariția ei a fost remarcată de creatoarea de modă Dana Budeanu, care a avut o reacție clară despre ținuta purtată de Melania Trump. Pe rețelele de socializare a distribuit un portret al primei-doamne de la eveniment și a scris un singur cuvânt: „Atât”.

Totodată, ea a observat și gestul pe care l-a făcut fostul președinte Joe Biden față de soția lui Donald Trump: „Biden o ține pe Melania după talie așa”, a mai scris ea.

Cât costă paltonul purtat de Melania Trump

Un palton precum cel purtat de Melania Trump la slujba religioasă de la învestirea lui Donald Trump costă peste 8.400 de euro pe site-ul oficial al designerului Adam Lippes. În prezent, prima-doamnă pare să susţină designerii autohtoni, după ce şi în 2017, la prima inaugurare a lui Donald Trump, a ales să poarte o ţinută a designerului american Ralph Lauren.

Atunci, ea i-a adus un omagiu lui Jackie Kennedy, fostă primă-doamnă a SUA, într-o rochie albastră din cașmir. Ea şi-a accesorizat ținuta cu pantofi și mănuși de la Manolo Blahnik, asortate în aceeași culoare.

În urmă cu 7 ani, mulți designeri americani au refuzat să o îmbrace, iar Ralph Lauren s-a confruntat cu multe reproșuri din partea oamenilor.

Cine e Melania Trump

Iată povestea de viață a Melaniei Trump. Ea s-a născut în 1970 în Slovenia, pe atunci parte a Iugoslaviei comuniste. Părinții ei aveau ocupații obișnuite: tatăl era vânzător de mașini, iar mama lucra într-o fabrică de haine pentru copii.

Familia Melaniei a locuit inițial într-un apartament în Sevnica. Mai târziu, s-au mutat într-o casă cu două etaje la marginea orașului. În adolescență, Melania a locuit într-un apartament spațios în Ljubljana, capitala Sloveniei.

La 16 ani, Melania a început să lucreze ca model. Un an mai târziu, colabora deja cu un fotograf renumit din Slovenia. La 18 ani, a semnat un contract cu o agenție de modă din Milano. Acest contract a reprezentat un punct de cotitură în cariera ei. A lucrat apoi în marile capitale ale modei: Paris, Milano și New York. În 1996, s-a mutat definitiv la New York.

Melania l-a cunoscut pe Donald Trump în 1998, la o petrecere în New York. La acea vreme, Trump încă era căsătorit cu Marla Maples, deși trăiau separat. Cei doi s-au logodit în 2004 și s-au căsătorit în 2005, într-o ceremonie fastuoasă în Florida. De atunci, Melania l-a susținut pe Donald Trump în cariera sa politică. Împreună au un băiat, pe Barron.

