Smiley și-a deschis sufletul după ce a jucat în filmul „Odată pentru totdeauna”. „Am și eu motive de tristețe, de nervozitate”

Smiley joacă rolul principal în filmul “Odată pentru totdeauna”, regizat de Iura Luncașu. Artistul impersonează un regizor cuprins de anxietăți și stări depresive puternice, poveste trăită în realitate de Iura Luncașu.

„Eu am fost destul de lejer în privința asta, ce-i drept când e foarte multă lume în jurul meu am cumva tendința să mă retrag undeva într-un colț, dar nu pentru că am anxietate, ci pentru că așa sunt eu, mai retras de felul meu!”, a declarat Smiley pentru Cancan.

„Am și cântat despre asta. În ciuda aparențelor, mai am și zile când sunt trist, depresiv nu, dar trist mai sunt! Am și eu motive de tristețe, de nervozitate, de depresie sper să n-am niciodată, dar e boala secolului 21!”

„Cred că părinții mei m-au crescut cu niște valori sănătoase, pe care eu o să le predau mai departe fiicei noastre, la fel și Gina! Îmi doresc să nu-i fie teamă, îmi doresc să fie mai curajoasă decât generația noastră și cred, judecând după ce văd, copiii pe care îi văd, cred că va fi mult mai curajoasă decât am fost noi!”, a conchis Smiley.

GSP.RO Care spune Garry Kasparov că ar fi marea slăbiciune a lui Putin: „Lumea liberă poate folosi asta, dacă dorește”

Playtech.ro ȘOC! Putin se va apropia de România? Franța a publicat următoarea țară de pe lista lui

Observatornews.ro Soldaţi ruşi, luaţi la mişto de un ucrainean, după ce tancul lor a rămas fără combustibil. "Vă tractez înapoi în Rusia?"

HOROSCOP Horoscop 26 februarie 2022. Balanțele caută sprijin acolo unde nu-l pot găsi, la cei care sunt la fel de neliniștiți ca și ei

Știrileprotv.ro Străzile din Kiev au devenit adevărate „capcane” pentru soldații ruși. Chiar și femeile au pus mâinile pe arme și își apără Capitala

Telekomsport FOTO! Fiica unui oligarh rus a izbucnit pe net după războiul din Ucraina. Ce a putut să scrie despre Vladimir Putin

PUBLICITATE MODIVO - Cheia iubirii de sine