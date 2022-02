Ospătar pentru a merge în Tibet

Bărbatul care a plâns cu sughițuri la pelicula „La vita e bella” a lui Roberto Benigni, deși filmul său preferat este durul „Fight Club”, și-a făcut un program pentru a citi un anumit număr de cărți pe lună, cinci-șase, conform afirmațiilor făcute în podcastul lui Morar. Dar nu a uitat că, savurând „Un veac de singurătate” al lui Gabriel Garcia Marquez, a vrut și el să vadă lumea.

Visa să facă o expediție în Tibet, dar pentru aceasta avea nevoie de bani. După ce mai fusese hamal, controlor, șef de depozit, toate în studenție, s-a gândit să plece de la Chișinău la Moscova. Avea 24 de ani.

„Să fac niște joburi din care să fac bani. Ajuns la Moscova, nu a fost totul așa. Un an a durat să-mi fac documentele acolo, am lucrat în perioada aia clandestin. Am lucrat ca ospătar și nu strânsesem aproape niciun ban. M-am gândit: «Ce naiba! Nu ăsta era planul». Mi-am luat alt job, am început să lucrez în vânzări, am făcut mai mulți bani, am trimis și acasă la familie, dar nu mai voiam atât de mult să călătoresc. Cea mai mișto călătorie e să cunoști oamenii, iar eu am întâlnit tot felul de tipare”, a rememorat artistul de 32 de ani experiența din Moscova.

„Mă doare că oamenii confundă poporul rus cu politica rusească”

A rămas cu o impresie extraordinară despre perioada din Rusia, din 2013-2014.

„Un lucru interesant în Moscova: nu mi s-a părut atât de superficială precum Bucureștiul. Oamenii sunt mult mai deschiși acolo. Fiecare om, din altă țară, se străduie să fie figura țării din care vine, se simte ca și cum reprezintă el acea zonă, să dea tot ce are el mai bun. Mă doare că oamenii confundă poporul rus cu politica rusească. Să nu credeți că politica internă acolo e strălucită. Lucrurile se duc spre un scenariu care nu e vesel”, a mărturisit cântărețul.

Ce mesaje și-a dat în melodii cu Carla’s Dreams

Denis Roabeș a povestit în cadrul podcastului și cum „a comunicat” cu Sergiu, solistul de la Carla’s Dreams, prin intermediul melodiilor pe care le cântă. „Un schimb de mesaje”. The Motans dezminte orice concurență între cei doi.

„Sergiu e un băiat extraordinar de fain, nu e narcisist, are doar un filtru prin care trece oamenii, ca să le vadă reacția. E un psiholog extraordinar. Relația mea cu el este un mare avantaj pentru mine. Nu am simțit concurența niciodată. M-am întrebat de ce unii oameni ne confundă, de ce nu recunosc timbrul vocal al fiecăruia. Ne felicităm foarte des. Ne-am mai întâlnit la studio, am stat la un pahar de vorbă.

Într-una dintre melodiile lui, «Ne topim», are un mesaj poetic pentru The Motans, are un vers în care cântă: «Eu nu cred în două răsărituri» și mi s-a părut un lucru foarte tare. Apoi, și eu în piesa «Sigur», m-am legat de cuvântul finish pe care l-a folosit el în melodia «Bereta». Multă lume spune că se ascunde sub mască, dar nu mi se pare așa. El ca artist îți oferă mai mult, îți dă ție voie să creezi imaginea”, a comentat Denis.

Vrea un copil!

The Motans are o relație stabilă cu Bianca, o clujeancă pe care a cunoscut-o în cercul de prieteni al lui Mircea Bravo, cei doi locuind acum în Capitală.

„În Ardeal mă simt ca în Republica Moldova, clujenii au ceva din moldoveni. Totuși, în București mă simt ca acasă, ceea ce la Moscova nu mă simțeam. Nu înțeleg de ce! Poate fiindcă mi-am găsit un rost”, a mai spus artistul. Și a dezvăluit viitorul pas uriaș: un copil! „Cunosc mulți oameni care au copii și s-au schimbat în bine și sunt fericiți”, a conchis Denis.

