Compoziţii ale unor autori străini sunt interpretate în Finala Eurovision România şi de Mirela Vaida şi Teodora Dinu, iar Bella Santiago, artista din Filipine atât de apreciată la noi semnează, alături de Alex Luft, melodia „Army of Love'.

Mirela Vaida a avut o surpriză plăcută să primească pe email propunerea cu melodia „Underground”, compoziţie a patru nume: Hanif Sabzevari, Michael James Down, Will Taylor, Tonje Gjevjon, iar Teodora Dinu a apelat la o echipa mixtă de compozitori străini pentru melodia ei SKYSCRAPER, mai exact la belgianul Udo Mechels, norvegianca Laila Samuelsen şi danezul Jonas Brogger Filtenborg, tot ei fiind şi textierii.

Cu siguranţă, Olivier Kaye este un artist iubit în România. Câştigătorul a două premii la ediţia aniversară a Festivalului Internaţional Cerbul De Aur – Premiul I și Premiul Publicului, Oliver colaborează acum, pentru melodia Right now' cu Ovi Jakobsen, artistul care a reprezentat România, alături de Paula Seling, de două ori la finala internaţională Eurovision. „M-am gândit să colaborez cu el pentru Eurovision în Belgia. Acolo s-au schimbat puţin lucrurile şi câştigătorul „The Voices” a fost trimis de belgieni. Aveam déjà piesa făcută şi ne-am gândit să o înscriem în România', ne-a povestit Ovi.

„Am început să compun piesa Right now' în Copenhaga, împreună cu un producător danez, după care am plecat în Los Angeles, în Palm Springs, la un campus de compoziţie. Acolo am cunoscut-o pe autoarea Shani Kfir, pe care am invitat-o să lucreze cu noi în acest proiect. Iar acum Shani este alături de echipa noastră şi pentru prima oară în România. Right now' este o coproducţie internaţională, a mea, alături de doi danezi şi Shani', a adăugat el.

Şi Linda Teodosiu vrea să reprezinte România pe scena de la Tel Aviv. „Am ales Eurovision România pentru că sunt pe jumătate româncă şi inima mea bate pentru această ţară. Compozitorul melodiei mele, Renegades, este Jonas Thander şi te îndeamnă să iubeşti pe cine îţi place, să fii liber în orice situaţie de viaţă – în dragoste, religie, naţionalitate – şi cred că acesta este un mesaj minunat pentru lumea întreagă şi potrivit pentru Eurovision.

Nu avea în plan să participe la Eurovision, dar Lucian Colareza nu a putut să refuze o melodie care îl reprezintă atât de bine. Alături de Dya, el interpretează „Without You” (Sin ti) a compozitorului spaniol Sergi Gascon. „O ştiam pe Dya, dar nu avusesem ocazia să colaborăm. Iniţial, melodia „Without You' (Sin ti) a fost gândită pentru limba engleză, dar am tradus-o şi în spaniolă, pentru că e limba în care cânt. Versurile au fost scrise de mine, împreună cu un prieten din Columbia, Daniel Andres Giraldo Mazo.

Calificat de public în finala Eurovision România la Arad, Aldo Blaga a lucrat pentru melodia „Your Journey” tot cu un compozitor străin, un francez stabilit la Los Angeles. „Olivier Bassil este asistentul lui David Foster, multiplu câştigător de premii Grammy, care a colaborat, printre altele, cu Ariana Grande. Linia melodică şi parţial versurile pentru „Your Journey” au fos compuse de mine, pe când eram în Chicago, apoi managerul meu, Nicoleta Roman, m-a ajutat mai departe, împreuna cu Octavian Cojan, preşedintele Comunităţii Romano-Americane din statul Illinois. Când piesa a fost finalizată am trimis-o pentru masterizare lui Brian Sheil, prietenul şi colegul de breasla a lui Olivier…', a povestit Aldo Blaga.

