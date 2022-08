Reguli, acces și bilete la Summer Well 2022. Tot ce trebuie să știi

Iată care este programul de la Summer Well 2022, potrivit site-ului oficial al festivalului de muzică electronică:

Vineri, 12 August 2022

Wiiings Stage: Șuie Paparude

After-Party Stage: Flight Facilities

Main Stage: Future Islands, Channel Tres, Sad Night Dynamite, Lea Porcelain, Dylan Fraser

Sâmbătă 13 august

Main Stage: Arctic Monkeys, Inhaler, Alice Merton, Blu DeTiger, Hayes & Y

Wiiings Stage: GoldLink, Amuly

After-Party Stage: Digitalism

Duminică, 14 August 2022

Main Stage: Nothing But Thieves, Jungle, Roosevelt, Self Esteem, Jadu Heart

Wiiings Stage: Tkay Maidza, Killa Fonic

After-Party Stage: Bob Moses

Reguli de acces la Summer Well 2022

Festivalul se deschide vineri la ora 16:00, sâmbătă la ora 12:00 și duminică la ora 12:00.

Brățara trebuie păstrată intactă și purtată în orice moment. În cazul în care scoateți brățara de pe mână, nu mai aveți acces la festival.

Toți participanții vor fi căutați la intrare, iar refuzul acestui control de către oamenii din staff interzice accesul la festival pentru persoana în cauză.

Accesul la festival poate fi limitat sau restricționat, din cauza măsurilor impuse la nivel local/național, privind numărul limitat de persoane.

Organizatorii își rezervă dreptul de a refuza accesul unor persoane care nu îndeplinesc condițiile prevăzute în regulament.

Copii sub 12 ani au intrarea gratuită dacă sunt însoțiți de un părinte sau tutore cu bilet valabil.

Accesul minorilor se va face prin respectarea regulilor în vigoare ale festivalului.

