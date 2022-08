Aceasta este cea de-a unsprezecea ediție a festivalului Summer Well 2022.

Program Summer Well vineri, 12 august 2022

Main Stage: Future Islands, Channel Tres, Sad Night Dynamite, Lea Porcelain, Dylan Fraser

Wiiings Stage: Șuie Paparude

After-Party Stage: Flight Facilities

Program Summer Well sâmbătă, 13 august 2022

Main Stage: Arctic Monkeys, Inhaler, Alice Merton, Blu DeTiger, Hayes & Y

Wiiings Stage: GoldLink, Amuly

After-Party Stage: Digitalism

Program Summer Well duminică, 14 august 2022

Main Stage: Nothing But Thieves, Jungle, Roosevelt, Self Esteem, Jadu Heart

Wiiings Stage: Tkay Maidza, Killa Fonic

After-Party Stage: Bob Moses

Arctic Monkeys la Summer Well 2022

Arctic Monkeys sunt prima surpriză din line-up. Una dintre cele mai mari trupe britanice, cu peste 9 miliarde de stream-uri, vine pentru prima dată în România. Muzică și energia lor vor invada festivalul, iar show-ul lor va intra cu siguranță în istoria noastră.

„Facem în fiecare an eforturi să aducem în premieră artiști importanți pe scenele festivalului. Faptul că Arctic Monkeys vor cânta anul viitor la Summer Well reprezintă un eveniment muzical major al verii viitoare și răspunsul la cerințele venite de-a lungul anilor din partea publicului nostru. În orice sondaj pe care l-am făcut în ultimii ani, Arctic Monkeys au fost mereu artiștii de pe primul loc în topul preferințelor.”, a spus John Varbiu, unul dintre organizatorii Summer Well.

Despre Summer Well

Summer Well este un festival Orange. Mai mult decât un festival de muzică, Summer Well este o întreagă experiență care are loc în fiecare an în al doilea weekend din august, într-o locație unică ce ne este casă încă de la început, Domeniul Știrbey din Buftea.

