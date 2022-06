Celebra broscuţă ce a făcut înconjurul pământului în anul 2018 le-a dat mari bătăi de cap Anei şi Monicăi, fetele declarându-se de-a dreptul supărate pe alegerea ruletei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

„Nu că ne-am ofticat, ne-am supărat, am plâns când am văzut ce s-a gândit ruleta să ne dea!”, a declarat Monica, în vreme ce Ana a povestit, amuzată acum.

„Când am ajuns acasă, după ce am aflat personajul, supărate nevoie mare, mama ne-a spus răspicat: «Eu înţeleg de ce vi l-a dat, seamănă cu voi!». I-am replicat imediat: «Pe bune, mă, mama?», iar ea mi-a spus «Da, mai ales cu tine, Ana, nu mai râde! Seamănă de-a binelea!».

Am adormit atât de supărată, încât şi în vis mi-a apărut broasca asta, care mi-a spus: «Nu înţeleg de ce eşti atât de supărată! Nu înţelegi că semăn cu tine?». A doua zi mi-am zis ok, asta, şi am acceptat personajul!”.

GSP.RO În 2010, Adrian Cristea îi trimitea poze nud. Cum a putut să apară acum Bianca Dragușanu la petrecerea VIVA! Fosta iubită a fotbalistului a atras toate privirile

Playtech.ro Bebeto Reghecampf, mărturie în fața judecătorilor. Fiul Anamariei Prodan a ales să nu mintă

Observatornews.ro Şerpii au invadat grădina unui bloc din Bucureşti. Reptilele au fost surprinse şi în scara blocului

HOROSCOP Horoscop 3 iunie 2022. Taurii au parte de o zi cu de toate, de la nervi la conflicte aprinse și nemulțumiri accentuate

Știrileprotv.ro „Popeye”, rusul care și-a injectat ulei în bicepși, și-a făcut operații estetice. Vrea să arate „ca un extraterestru”. FOTO

Orangesport.ro Vladuţa Lupău, marcată toată viaţa de ceea ce s-a întâmplat la o petrecere de politicieni. A povestit pentru prima oară ce a trăit acolo

PUBLICITATE Află câți angajați români au beneficiat de abonamente MedLife în ultimii 5 ani

PUBLICITATE Ai nevoie de inspirație în ceea ce privește stilul personal? Ce te sfătuiește Sânziana Negru