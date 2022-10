„După ani de prietenie, ani în care am fost colegi pe platourile de filmare, în sfârșit am reusit să ne reconectăm și în studio! Abia aștept să ascultați noua noastră piesă, să vă umpleți de emoțiile pe care le-am simțit și eu când am ascultat piesa. #13octombrie #EraȘiTimpul @smiley_omul”, a scris Andra pe contul de socializare.

Comentariile din partea internauților au curs lanț, mai ales că Andra și Smiley sunt doi dintre cei mai iubiți artiști din România. Sunt mulți cei care așteptau o colaborare a celor doi pe plan muzical.

Andra este căsătorită din 23 august 2008 cu prezentatorul de televiziune Cătălin Măruță. Pe 16 martie 2011, cei doi au devenit părinți când a venit pe lume David, primul lor copil. Pe 23 iulie 2015 a dat naștere celui de-al doilea său copil, o fetiță, care a primit numele Eva Maria Ioana.

