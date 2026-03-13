Duminica trecută, triburile au avut parte de prima șansă la un semn de acasă! Mesaje scrise, însoțite de poze de la cei dragi au fost miza care a schimbat totul și a făcut emoția să preia conducerea. Războinicii au câștigat, iar gustul amar nu a trecut nici acum în echipa roșie. „M-a înmuiat că nu am primit niciun mesaj de acasă, am pierdut comunicarea, e greu. Am închis într-o cutiuță toate sentimentele de viața de acasă. Trebuie să-mi dau un restart”, va admite Gabi Tamaș, vizibil marcat de faptul că nu mai știe nimic de soția și fiica lui.

Prima noutate a săptămânii va fi anunțată de către Adi Vasile: „Din păcate, în acest sezon am avut parte de multe accidentări și situații medicale, concurenții au fost nevoiți să părăsească competiția. Acesta este și cazul Nabei, așa că Faimoșii vor primi un nou concurent. Cum va fi primită și cum va da piept cu aceste provocări, rămâne de văzut”.

Astfel, Olga Barcari, una dintre cele mai cunoscute hairstyliste din țară va intra în echipa Faimoșilor, într-un moment important, în care ei vor să reia șirul câștigurilor. Dacă vor reuși rămâne de aflat.

O altă premieră va fi marcată de cel de-al doilea joc al serii: „De această dată, nu pe traseu, ci într-un cadru complet nou și provocator. O recompensă irezistibilă așteaptă să fie câștigată, iar concurenții vor fi testați prin întrebări care le vor pune la încercare cunoștințele”. Despre ce este vorba și cine se va impune, descoperim curând.