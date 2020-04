Entertainment Taraful Viorel Bogateanu, an plin de evenimente private, un succes indiscutabil în lumea muzicii lăutărești și de petrecere (PUBLICITATE)

Viorel Bogateanu, solistul si liderul tarafului cu acelasi nume, a demonstrat ca este iubit de foarte multi romani pentru stilul aparte cu care abordeaza genuri muzicale lautaresti, folclorice si de petrecere. Anul 2020 este un an de mare succes pentru taraful Viorel Bogateanu, acesta contractand un numar mare de evenimente private: nunti, botezuri, cununii, aniversari, etc Din toamna acestui an, Viorel Bogateanu a semnat un contract pentru 6 luni cu un hotel de lux din Poiana Brasov, unde va sustine concerte saptamanal, alaturi de echipa sa de instrumentisti de elita.