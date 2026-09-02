Teodora Stoica a anunțat pe InstaStory moartea câinelui său, Roată, care i-a fost alături timp de 13 ani. Vestea vine la doar o săptămână după ce tânăra îi sărbătorise ziua și îi transmisese un mesaj emoționant.

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„La mulți ani, sufletul meu, ești tot”, scria Teodora Stoica în urmă cu o săptămână, când Roată împlinea 13 ani.

În zilele care au urmat însă, starea de sănătate a patrupedului s-a înrăutățit. Teodora a povestit că primul semn care a făcut-o să își dea seama că ceva nu era în regulă a fost faptul că Roată nu a mai vrut să doarmă cu ea în pat, așa cum făcuse în toți cei 13 ani. Ulterior, câinele nu a mai putut să mănânce, iar starea lui s-a deteriorat rapid.

„O mare parte din mine a murit cu el”

După moartea lui Roată, Teodora Stoica a transmis un mesaj în care a vorbit despre pierderea celui pe care îl considera copilul și familia sa.

„Odihnește-te în pace, iubirea vieții mele! Nu știu ce să zic. Nu știu cum să vorbesc despre copilul meu la trecut. Nu știu cum să spun «era» despre cineva care pentru mine era tot.

O mare parte din mine a murit cu el. Nimic nu mai are sens. Nu înțeleg cum acum o săptămână era cu mine aici, lângă mine, și acum pur și simplu nu mai e. Cum poate să existe lumea în continuare fără el în ea?

Mă rog la Dumnezeu să mă trezesc din coșmarul ăsta. Să deschid ochii și să fie lângă mine. Aș da orice să-l mai văd o dată, să îi simt mirosul, să îl strâng în brațe. 13 ani, oriunde era Roată, ăla era my safe space (n.r. – spațiul meu sigur). He was my home (n.r. – Era casa mea). Cel mai bun prieten al meu. Copilul meu. Familia mea.

Singura constantă din viața mea, indiferent de câte ori s-a schimbat totul în jurul meu. Și acum nu mai știu unde e acasă. Nu mai știu nimic”, a scris Teodora Stoica pe InstaStory.

Roată suferea de o boală renală cronică

Teodora Stoica a explicat ulterior și care au fost problemele de sănătate cu care s-a confruntat câinele în ultima perioadă. Potrivit acesteia, Roată suferea de mai mult timp de o boală renală cronică, iar organismul său a început treptat să cedeze.

„Apreciez enorm toate mesaje, tot sprijinul vostru. Acum îmi dau seama cât de importanți sunt oamenii pe care îi ai lângă tine. Vă mulțumesc din suflet. O să vă răspund aici pe scurt, că foarte mulți m-ați întrebat ce s-a întâmplat.

Roată avea boală renală cronică de mai mult timp. Încet-încet, organismul lui a început să cedeze. Au apărut probleme cu bila, cu pancreasul. Când se rezolva una, apărea alta. În cele din urmă, ficatul lui a cedat.

A avut cei mai buni doctori, l-au iubit și au făcut tot posibilul, știu asta. Dar oricât de mult am fi vrut noi să mai rămână, el pur și simplu nu mai putea”, a mai scris Teodora Stoica.

Pentru Teodora Stoica, despărțirea de patruped înseamnă pierderea unei prezențe care a făcut parte din viața ei timp de 13 ani. În mesajul transmis după moartea lui, aceasta a descris câinele drept „cel mai bun prieten”, „copilul” și „familia” sa.

La doar o săptămână după ce îi ura „La mulți ani”, Teodora a fost nevoită să își ia rămas-bun de la Roată. Ea le-a mulțumit și oamenilor care i-au transmis mesaje de susținere în această perioadă.



Acest articol a fost realizat pornind de la datele oferite de Google Trends.

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