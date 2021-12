Cel mai nou film al lui Radu Jude a fost inclus în top 10 filme ale anului, întocmit de unul dintre cronicarii celui mai important ziar al lumii. În clasament mai sunt titluri precum „Summer of Soul” (regia Questlove), „West Side Story” (Steven Spielberg), „The Power of the Dog” (Jane Campion) și „Petite Maman” (Céline Sciamma).

„Anul acesta, fiecare film bun mi s-a părut și un argument pentru care filmele contează. Aceste filme îți recompensează atenția, îți stârnesc sentimente și îți respectă inteligența”, scrie criticul de film.

La final, A.O. Scott a enumerat alte 11 producții care „aproape că au intrat în top”. Sunt producții semnate de cineaști celebri, precum Paolo Sorrentino („The Hand of God”), Joel Coen („The Tragedy of Macbeth”) și Pedro Almodóvar („Parallel Mothers”). Toate au fost surclasate de filmul lui Jude.

Explicând includerea în top a comediei „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc”, jurnalistul The New York Times laudă viziunea regizorală a lui Radu Jude, iar pe actrița din rolul principal, Katia Pascariu, o descrie ca fiind „genială și lipsită de frică”.

„Fără sex, vă rugăm, suntem români”

A.O. Scott, un reper în breasla criticilor de film, este și cel care a ales, în rubrica „Critics Picks” a cotidianului american, să facă o cronică filmului lui Jude, intitulată „Fără sex, vă rugăm, suntem români”.

În recenzia sa, Scott spune că filmul este o poveste „usturătoare, indecentă și strălucitoare”.

Nu îmi vine în minte niciun regizor american care să trateze războaiele culturale din lumea noastră de azi și rădăcinile lor istorice cu ceva asemănător onestității, spiritului și rigorii intelectuale de care dă dovadă Jude. A.O. Scott, jurnalist și critic de film:

Cele mai bune filme din 2021, potrivit lui A.O. Scott – The New York Times:

„Summer of Soul” (Questlove) „Bad Luck Banging or Loony Porn” (Radu Jude) „The Power of the Dog” (Jane Campion) „Petite Maman” (Céline Sciamma) „Bring Your Own Brigade” (Lucy Walker) „Bergman Island” (Mia Hansen-Love) „Drive My Car” (Ryusuke Hamaguchi) „Memoria” (Apichatpong Weerasethakul) „West Side Story” (Steven Spielberg) „The Velvet Underground” (Todd Haynes)

Premiat cu Ursul de Aur și în cursa pentru o nominalizare la Oscar

„Babardeală cu bucluc sau porno balamuc” analizează raporturile dintre individ şi societate, având ca punct de plecare urmările pe care un clip porno de amatori, încărcat de o profesoară de şcoală generală pe un site specializat, le provoacă în viaţa acesteia.

„Babardeală cu bucluc sau porno balamuc” a avut premiera mondială la Festivalul de la Berlin, unde a câștigat Ursul de Aur, și este propunerea României pentru o nominalizare la premiile Oscar 2022.

