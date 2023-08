Peste doar o săptămână, fiul lui Theo Rose și al lui Anghel Damian va împlini două luni de când a venit pe lume. Cântăreața și-a reluat deja activitatea, iar programul ei este unul foarte încărcat. Theo Rose este antrenoare la „Vocea României” alături de Horia Brenciu și își petrece mult timp pe platoul de filmare.

Tânăra artistă a decis împreună cu Anghel Damian să angajeze o bonă pentru fiul lor. Theo Rose are parte și de ajutor din partea mamei sale, care vine în fiecare weekend în București pentru a sta cu nepoțelul ei.

„Fiica mea și Anghel își cresc pruncul ca puțini alți părinți. Eu și soția mea suntem foarte mândri de ei! Nu doar fiindcă la mijloc e fiica mea, ci în primul rând pentru că într-adevăr formează un cuplu aparte”, a declarat pentru cancan.ro, Ioan Diaconu, tatăl îndrăgitei vedete.

Și a continuat: „Mama lui Theo ajunge în fiecare weekend la București și stă cu nepoțelul ei. De multe ori o aduc personal, cu mașina. Suntem amândoi cu serviciu încă și nu o putem ajuta mai mult, dar sfârșitul de săptămână e al nostru. În rest, Theo și Anghel au angajat o bonă pentru cel mic!”

„De Theo a mea știam ce poate, fiindcă a crescut doar la noi în casă. Dar Anghel e o surpriză pentru mine”

Tatăl lui Theo Rose povestește că fiica lui are foarte multe curiozități când vine vorba despre creșterea micuțului ei. „Soția mea a adus pe lume trei copii, așa că are suficientă experiență. Mi-a spus că e ferm convinsă că Theo va fi la rândul ei o mamă foarte bună. În plus, fata o întreabă tot felul de lucruri, pe care doar mamele le experimentează și pe care tare mă tem că bărbații, fie ei părinți la rândul lor, nu le înțeleg pe deplin vreodată.”

Ioan Diaconu a mărturisit că este plăcut surprins de Anghel Damian, care se implică foarte mult când vine vorba despre Sasha. „De Theo a mea știam ce poate, fiindcă a crescut doar la noi în casă. Dar Anghel e o surpriză pentru mine. E atât de atent cu cel mic și e un tată așa de mândru, cum rar am văzut! Suntem plini de recunoștință că avem parte de asemenea copii frumoși.”

Theo Rose și Anghel Damian l-au botezat pe Sasha Ioan în mare secret

Theo Rose și Anghel Damian au devenit părinții unui băiețel perfect sănătos pe 14 iunie, iar pe 22 iulie a avut loc botezul micuțului. Tatăl cântăreței a făcut primele declarații despre evenimentul important din familia lor.

„A avut loc botezul sâmbătă. Este un prilej de bucurie, ne-am bucurat tare mult, este primul nepoțel. Ne-am bucurat cu toții de acest sentiment, a fost minunat. Nu pot să spun că am avut emoții, pentru că sunt oameni cu experiență și știm că acesta este ritualul și ne-am bucurat, emoții au fost când s-a născut.

Acum să dea Dumnezeu să fim sănătoși cu toții, să putem să îl facem mare”, a declarat tatăl lui Theo Rose pentru playtech.ro. Artista a păstrat discreția în ceea ce privește creștinarea micuțului ei, iar petrecerea a fost doar cu cei din familie. Raluca, sora mai mare a lui Theo Rose, a fost nașa lui Sasha Ioan.

„Nu neapărat de chestia asta, dar așa au hotărât cele două bunici, că așa e bine să facă, așa au vorbit și cu preotul și a fost foarte bine, copilul are o lună și 10 zile, e zdravăn. Nașa a fost Raluca, sora mai mare a lui Theo, fiica noastră cea mare. Theo nu a cântat la petrecere, a fost o petrecere restrânsă cu prietenii și cu familia”, a mai dezvăluit tatăl cântăreței.

