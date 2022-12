Cât timp i-a fost rău, Theo Rose nu a postat în mediul online, dar acum a vorbit despre perioada grea prin care a trecut. Iată ce spune îndrăgita artistă despre primul trimestru de sarcină.

„După o săptămână, nu vreți să știți. Mi-a fost rău. Am avut grețuri. Am fost pe perfuzii. Amărâtă. După o săptămână m-am pus pe picioare și am auzit că au mai trecut și altele prin așa ceva și că nu se moare, că este normal”, a povestit Theo Rose în mediul online.

„Sper să nu-mi mai revină starea aia, sper să se fi terminat perioada cea mai grea și să înceapă să-mi fie bine și să pot să mănânc și eu ca oamenii. Foame îmi este, dar mi-e și greață în același timp. Astăzi mă simt bine”, a declarat Theo Rose pe rețelele de socializare.

Theo și Anghel se pregătesc de nuntă

Theo Rose și Anghel Damian formează un cuplu de patru luni și urmează să devină părinți. Artista a fost invitată la podcast-ul lui Mihai Bobonete și a dezvăluit că ea și regizorul se pregătesc de nuntă. „Facem și nuntă și copii, facem de toate”, a mărturisit Theo Rose, la câteva zile după ce s-a aflat că este însărcinată cu primul copil. Theo Rose și Anghel Damian sunt colegi de platou, însă sunt profesioniști și nu îmbină viața personală cu viața profesională.

„Încerc, totuși, să fiu discretă în ceea ce privește relația noastră, dar nu mă feresc să vorbesc despre el, pentru că e omul cu care îmi petrec timpul, da, e jumătatea mea, doar că încercăm totuși să fim mai discreți așa.

Oamenii au reacționat în fel și chip și atunci vreau să îmi țin viața cumva departe de reacții de genul acesta. Oricât ai fi de tare și oricât ai zice că nu le iei în seamă, nu au cum să nu te afecteze la un moment dat și am zis să ne vadă mai răruț că e mai drăguț, lasă că e bine așa”, a declarat Theo Rose, în urmă cu ceva timp, pentru PlayTech.

