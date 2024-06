„A 23-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Transilvania şi-a anunţat câştigătorii în cadrul Galei de Închidere care a avut loc sâmbătă seara la Teatrul Naţional din Cluj-Napoca. Trofeul Transilvania, în valoare de 10.000 de euro, a mers la filmul indian Fetele tot fete/Girls Will Be Girls. Filmul de debut al regizoarei Shuchi Talati vorbeşte despre ce înseamnă să fii femeie într-un mediu strict şi opresiv printr-o poveste coming of age a unei adolescente dintr-un pension din Himalaya, a cărei mamă nu pare să fi cunoscut nici ea maturizarea”, au transmis organizatorii.

„Povestea acestui film este foarte legată de India, dar am sperat întotdeauna că şi oameni din afara acestui spaţiu şi timp foarte specific în care se desfăşoară povestea vor rezona cu ea. Simt că acest premiu spune asta”, a declarat Shuchi Talati în video-ul prezentat la gală.

Tot un film indian a fost recompensat şi cu Premiul Special al Juriului, în valoare de 1.500 de euro: Fata îndărătnică/The Adamant Girl, în regia lui Vinothraj Palani, care a mai fost premiat la TIFF şi în 2021 pentru debutul Pietricele/Pebbles.

Premiul pentru Cea mai Bună Interpretare, în valoare de 1.000 de euro, a fost acordat lui Hassan Pourshirazi, pentru rolul din filmul Bătrânul burlac/The Old Bachelor (r. Oktay Baraheni). După cum au motivat alegerea membrii juriului, „actorul se aruncă fără vreo teamă sau ruşine într-o interpretare viscerală a unui personaj care întruchipează răul absolut în toată complexitatea sa”.

Premiul pentru Lungmetraj a fost câştigat de filmul independent Clasat/Dismissed, regizat de Horia Cucută şi George ve Ganæaard. Acesta constă în 2.000 de euro şi servicii de laborator în valoare de 10.000 de euro, oferite de CINELAB România.

Publicul TIFF şi-a ales şi în acest an preferaţii. Premiul publicului, în valoare de 2.000 de euro, a mers la Frate de-o vară/Summer Brother (regia Joren Molter), în timp ce Moromeţii 3 (regia Stere Gulea) a primit Premiul pentru Cel mai Popular Film românesc din festival , în valoare de 2.500 de euro.

Lista completă a premiilor oferite la cea de-a 23-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Transilvania 2024:

Trofeul Transilvania, în valoare de 10.000 de euro: Fetele tot fete (Girls Will Be Girls, r. Shuchi Talati)

Premiul pentru cea mai bună regie, în valoare de 3.500 de euro: Sebastián Quebrada, pentru filmul Celălalt fiu (The Other Son)

Premiul Special al Juriului, în valoare de 1.500 de euro: Fata îndărătnică (The Adamant Girl, r. Vinothraj Palani)

Premiul pentru Cea mai bună interpretare, în valoare de 1.000 de euro: Hassan Pourshirazi, pentru rolul din filmul Bătrânul burlac (The Old Bachelor, r. Oktay Baraheni)

Menţiunea Specială a Juriului: Jarne Heylen şi Joël in ‘t Veld, pentru rolurile din filmul Frate de-o vară (Summer Brother, r. Joren Molter)

Premiul publicului, în valoare de 2.000 de euro: Frate de-o vară (Summer Brother, r. Joren Molter)

Premiul Zilelor Filmului Românesc pentru secţiunea Lungmetraj, în valoare de 2.000 de euro, şi servicii de laborator in valoare de 10.000 de euro: Clasat (Dismissed, r. Horia Cucută, George ve Ganæaard)

Menţiunea Specială a Juriului Zilelor Filmului Românesc pentru secţiunea Lungmetraj: Weekend în familie (Family Weekend, r. Mihnea Toma)

Premiul Zilelor Filmului Românesc pentru Debut, în valoare de 1.500 de euro: Alice On & Off (r. Isabela Tent)

Premiul Zilelor Filmului Românesc pentru secţiunea Scurtmetraj, în valoare de 1.000 de euro şi 5.000 de euro în servicii constând în echipament, cameră electrică şi grip: Flori, fete şi băieţi (Truth or Dare, r. Simona Borcea)

Premiul secţiunii „Whats up, Doc?”, în valoare de 2.000 de euro: Kix (r. Dávid Mikulán, Bálint Révész)

Menţiunea specială a juriului „Whats Up, Doc?”: Alice On & Off (r. Isabela Tent) & La Reine (r. Nikola Klinger)

Premiul pentru Cel mai Popular Film românesc din festival, în valoare de 2.500 de euro: Moromeţii 3 (r. Stere Gulea)

Premiul Juriului Ecumenic, în valoare de 1.000 de euro: Frate de-o vară (Summer Brother, r. Joren Molter)

Menţiune specială a Juriului Ecumenic: Unde merg elefanţii (r. Cătălin Rotaru, Gabi Virginia Şarga)

Premiul SIGNIS: Pisica moartă (Cat funeral, r. Ana-Maria Comănescu)

Premiul FIPRESCI, oferit de juriul Federaţiei Internaţionale a Criticilor de Film unui film din secţiunea Zilele Filmului Românesc: Alice On & Off (r. Isabela Tent)

Premiul de excelenţă: actriţa Catrinel Dumitrescu

Premiul Special pentru Contribuţia adusă la Cinematografia Mondială: Daniele Luchetti

