Ținutele vedetelor la Premiile Grammy 2023. Cardi B a avut o rochie excentrică, iar Camila Cabello a purtat un sutien transparent în loc de bluză

Cardi B a atras atenția imediat cum a pășit pe covorul roșu. Toate aparatele de fotografiat s-au îndreptat spre artista care a purtat la Premiile Grammy 2023 o ținută excentrică. Artista a îmbrăcat o rochie albastră, haute-couture creată de Gaurav Gupta Couture.

Și Heidi Klum, care e jurat la „America’s got talent”, a participat la decernarea Premiilor Grammy 2023. Vedeta, care are 49 de ani și e născută în Germania, a avut o apariție provocatoare, a îmbrăcat o rochie aurie, foarte decoltată. Heidi Klum a fost însoțită la Grammy 2023 de soțul ei, de Tom Kaulitz, care are 33 de ani.

La decernarea premiilor Grammy 2023, cea de-a 65-a gală a premiilor muzicale, de la Los Angeles, a participat și Nadia Comăneci. „Zeița de la Montreal”, așa cum e supranumită, a făcut furori pe covorul roșu, unde a fost surprinsă de fotografi în diverse ipostaze, dar mereu cu zâmbetul pe buze.

Pe covorul roșu, Nadia Comăneci a pășit încrezătoare, cu zâmbetul pe buze. Pentru acest eveniment, ea a îmbrăcat o ținută neagră, pantaloni și bluză, la care a asortat un sacou lung de culoare mov, un lanț auriu la gât și o poșetă mică, neagră.

Și Jennifer Lopez a impresionat la eveniment, la care a participat alături de Ben Affleck, soțul ei. Ea a îmbrăcat o rochie Gucci, bijuterii Bulgari și sandale din propria ei colecție.

Pe covorul roșu și-a făcut apariția și Camila Cabello, tânăra cântăreață. Ea a purtat un sutien transparent pe post de bluză. La decernarea Premiilor Grammy 2023 au participat și Beyonce, care câștigat trofeele pentru cea mai bună melodie R&B, cea mai bună înregistrare dance/ electronic, cel mai bun album dance/electronic și cea mai bună performanță R&B tradițională, Taylor Swift, Lourdes Leon, fiica Madonnei, Rita Or, Lizzo și multe vedete. Aparițiile lor pot fi văzute în galeria foto.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

Beyoncé a devenit cea mai premiată artistă din istorie

Beyoncé, 41 de ani, a intrat în istorie după ce a primit, în noaptea de duminică spre luni, 6 februarie, cel de-al 32-lea premiu Grammy din carieră, la cea de-a 65-a gală a premiilor muzicale, de la Los Angeles. Cu patru trofee la gala premiilor muzicale din acest an, artista a doborât recordul cu cele mai multe gramofoane câştigate în carieră, care era deținut de dirijorul Georg Solti (31), scrie agenția News.ro.

Recomandări Radio România Actualități, omagii vibrante cu repetiție la adresa ministrului culturii, Lucian Romașcanu: „Un om care a mișcat, mișcă și va mișca România”

„Încerc să nu devin prea emoţionată. Încerc doar să mă bucur de această seară. Vreau să-i mulţumesc lui Dumnezeu pentru că mă protejează. Îţi mulţumesc, Dumnezeu!”, a spus pe scenă artista. Ea le-a mulţumit membrilor familiei sale şi a transmis un mesaj comunităţii LGBTQ: „Vă mulţumesc pentru dragostea voastră şi pentru faptul că aţi reinventat acest gen muzical”.

Iată lista completă a câștigătorilor la Premiile Grammy 2023.

Foto: EPA, Profimedia

GSP.RO Păreau cuplul perfect, iar divorțul lor a șocat pe toată lumea. Cu cine a fost surprins acum la Roma

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Mutare șoc pe piața media! Mihai Bendeac a semnat cu rivalii?! Vedeta a făcut un anunț surpriză

Viva.ro Îl recunoști? Era unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți de la noi, dar viața lui s-a schimbat după ce a divorțat de fosta soție, în doar un minut

Observatornews.ro Două cutremure de peste 7 în Turcia și Siria în mai puțin de 12 ore. Sunt peste 1.200 de morți, 5.000 de răniți, mii de clădiri prăbușite

Știrileprotv.ro Cu cât au fost amendați turiștii care au mers cu mașinile la cabana lovită de avalanșă, deși drumul era închis

FANATIK.RO Mariana Cojocaru anunță zodiile care scapă de greutăți în 2023. Norocul va fi de partea lor

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 6 februarie 2023. Leii ar fi bine să nu încerce să forțeze situațiile care nu le convin pentru că nu vor rezolva nimic pe această cale

PUBLICITATE Inovația digitală care vine în ajutorul părinților cu copii de peste 10 ani