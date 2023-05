Tudor Chirilă, despre muzică și implicarea în acte civice: „Dacă mai mulți artiști ar sancționa derapajele celor care ne conduc, s-ar putea să avem o societate mai sănătoasă”

De 17 ani, Chirilă și colegii săi de trupă, Eugen Caminschi, Gelu Ionescu, Lucian Cioargă și Dan Opriș, încearcă să țină pasul cu timpurile și să vină mereu cu inițiative surprinzătoare pentru fani. Ei sunt cei care în 2008 lansau primul album românesc prin SMS sau care, în 2016, se opreau în mijlocul unui concert din București ca să-și ia publicul și să plece împreună la mare, în Vama Veche. În 2020, trupa Vama a avut curajul să facă primul concert în pandemie, ca în 2021 să organizeze „Absolvirus”, petrecerea online pentru elevii de liceu și studenții care n-au avut parte de un bal de absolvire în 2020.

Trupa Vama. De la stânga la dreapta: Eugen Caminschi (chitară), Lucian Cioargă (tobe), Tudor Chirilă (voce), Gelu Ionescu (clape), Dan Opriș (chitară bas). Foto: Vlad Chirea/Libertatea

Dar piesele cântate de Chirilă nu sunt doar despre mare, relații și iubire. Odată cu maturizarea publicului care acum 25 de ani țipa pe plajă „Nu am chef azi”, dar și a lor, Chirilă și Vama cântă azi despre „Barosanii” care „te fac de nu te vezi”, despre „țara în care m-am născut” sau despre nostalgia anilor „desculți” ai tinereții.

Pentru Chirilă, implicarea în actul civic rămâne o responsabilitate pe care oricare cetățean, indiferent că-i artist sau nu, ar trebui să o aibă. „Atunci când am simțit că societatea noastră a ajuns în niște situații extreme, am punctat niște lucruri în spațiul public”, spune solistul în interviul din Libertatea.

Pe 11 mai, Tudor Chirilă și Vama se vor duela cu Killa Fonic în cadrul evenimentului Red Bull SoundClash, de la Romexpo. Este vorba despre o bătălie muzicală, cu două scene față în față, patru runde și un învingător decis de decibelii publicului. Aflată la a cincea ediție în România, competiția este moderată de Adi Despot, solistul trupei Vița de Vie.

„Confruntarea cu Killa Fonic o să fie interesantă, suntem din direcții muzicale total diferite”

Afișul pentru Red Bull Soundclash

Libertatea: SoundClash-ul de anul ăsta este foarte interesant. Tudor, cum ai luat provocarea asta și de ce ai acceptat invitația?

Tudor Chirilă: Am primit vestea Red Bull SoundClash ca pe o provocare nouă și interesantă. Ne-a plăcut formatul show-ului! Este întotdeauna plăcut să punem mâna pe instrumente și să reorchestrăm piese, ale noastre sau ale altor artiști, să colaborăm cu alți artiști și să ne întâlnim cu fanii noștri. Confruntarea cu Killa Fonic o să fie interesantă, suntem din direcții muzicale total diferite.

În același timp este și un foarte bun prilej de a cunoaște un artist care are un alt mod de lucru. Va fi, cu siguranță, o provocare, iar cum nouă ne plac provocările, ne-am băgat. Va fi o bătălie a decibelilor!

Top 5 colaborări neobișnuite din muzica românească

– Apropo de asta, te-ai gândit și la o colaborare cu Killa în plan artistic? Este asta o cale de a te reinventa constant: colaborări cu artiști poate dintr-o zonă mai puțin mainstream?

– Killa este categoric un simbol al generației sale. Succesul pe care îl are în rândul tinerilor vorbește de la sine despre acest aspect. Ne plac la Killa mesajul, atitudinea, profesionalismul, calitatea umană, perseverența. Cât despre colaborări, avem în vedere o colaborare viitoare, însă nu ne-am hotărât cu predilecție în privința unui artist anume. Avem fiecare dintre noi influențe de la artiști cu care am rezonat de-a lungul vieții și care probabil că se simt și în piesele noastre. Ne plac anumite colaborări neobișnuite din muzica românească.

Un top 5 ar fi:

Killa Fonic, de peste 10 ani în muzica românească

„Puternici devenim prin muzica pe care o facem și pe care o cântăm”

– Cel puțin în ultimii 5 ani, ați avut mai multe inovații pe plan muzical. Era nevoie de o schimbare pentru a rămâne relevanți? Ce v-a mobilizat în acest proces creativ?

– Noi încercăm să fugim de rutină, ne dorim întotdeauna proiecte care ne provoacă artistic sau colaborări cu alți artiști și producători muzicali care să potențeze proiectele. Tratăm fiecare show, concert, diferit, fiecare piesă înregistrată diferit. O trupă, ca să rămână mereu relevantă, în piață, trebuie să rămână unită, în primul rând, și e necesar să devină tot mai puternică. Puternici devenim prin muzica pe care o facem și pe care o cântăm.

Chiar dacă piața muzicală din România este atât de amestecată și dinamică, noi mereu vom avea locul nostru. Suntem foarte activi muzical, lucrăm mult și ne dedicăm total muzicii. Ne dorim să venim mereu cu ceva nou și din acest motiv nu ajungem să plictisim publicul. Chiar dacă avem concertele pregătite din timp, suntem imprevizibili, iar asta face ca un show să fie autentic și bun.

– Este creativitatea și un act de curaj, o ieșire din zona de confort, cum vedeți lucrurile?

– Succesul nu pică din cer. Nimic nu pică din cer. Vama înseamnă multă muncă, multă pasiune și mult timp investit. Vama se reinventează constant prin sound-uri noi, prin show nou. Succesul se obține prin muncă, dar se menține prin și mai multă muncă. Schimbarea vine din noi. Putem să ajungem unde ne dorim, dacă suntem suficient de determinați. Noi ne dăm seama că suntem în zona de confort atunci când sunăm la fel ca noi. Ca să ieșim din ea, încercăm să nu sunăm ca noi.

„Efectele pandemiei se resimt și la noi”

Trupa Vama, la repetiții, în iunie 2021. Fotografii de Vlad Chirea / Libertatea

– Cum crezi că a influențat pandemia demersul vostru artistic?

– Ideile noastre se nasc când e nevoie de ele, se nasc când încercăm să găsim soluții într-o piață din ce în ce mai mare. VAMAFEST, primul festival digital al unei trupe din România, un maraton de muzică și educație, a fost, probabil, cel mai solicitant eveniment pe care l-am făcut până acum, pentru că, pe lângă atelierele specifice fiecărui membru al formației, dezbateri și povestiri pe marginea experiențelor și a pieselor din carieră noastră, am cântat 50 de piese Vama și Vama Veche (unele dintre ele interpretate în premieră în formula Vama), derulate în 5 playlist-uri tematice, totul pe parcursul a numai două zile.

Turneul Vama Neconvențional a fost atât pentru fanii noștri, cât și pentru noi, ca o gură de oxigen. Totul s-a petrecut pe fondul restricțiilor legate de pandemie, au fost alese 10 spații frumoase, neconvenționale, în care am avut invariabil parte de bucuria redescoperită de a fi împreună pe fondul muzicii noastre. La fața locului, evident, s-a simțit diferit în funcție de peisaj și vibe, însă de fiecare dată am fost la fel de impresionați de atmosfera faină creată de fanii noștri.

La capitolul marketing, întotdeauna mai putem aduce îmbunătățiri și facem constant treaba asta. Când ne conturăm lansările, câteodată ne facem strategia cu multă vreme înainte, alteori suntem adepții zicalei „go with the flow”.

– Când te uiți în spate, ce efecte vezi că a lăsat pandemia asupra industriei muzicale, a societății?

– Efectele pandemiei asupra industriei muzicale se văd încă și se vor vedea mult timp de acum înainte. Foarte mulți oameni din industrie, fie că vorbim de artiști sau tehnicieni, luminiști etc. s-au reorientat profesional în pandemie. Noi am reușit să rămânem împreună și activi, însă efectele pandemiei se resimt și la noi.

„Este absolut necesar să împărtășești experiența ta cu cei mai tineri”

– Și dacă tot vorbim de creativitate într-un domeniu competitiv cum e industria muzicală, presupun că există și foarte multă presiune. Ați trecut prin momente în care ați simțit că nu mai faceți față, că e prea mult?

– Indiferent de cât de tehnologizați vom deveni, în muzică va fi întotdeauna despre creativitate și bun simț, două trăsături eminamente umane. Când ajungi la o anumită maturitate de viață și artistică, este absolut necesar să împărtășești experiența ta cu cei mai tineri, care sunt poate la început de drum și au nevoie să știe mai multe despre acest drum care nu e presărat doar cu succes, faimă și zeci de mii de fani care te aclamă. E și despre mii de ore petrecute în sala de repetiții, în mașina de turneu, în studio, e și despre renunțări, dezamăgiri și momente în care crezi că nu ești în locul potrivit, în contextul potrivit.

Trupa Vama. Foto: Petru Ivu

– Cum vedeți generațiile născute după 2000? Încercați să comunicați și cu ele, să ajungeți și la ele?

– Încercăm să rămânem activi în online, să fim aproape de o generație care se mișcă cu viteza luminii.

– Mai vreți la radio? Mai este important ca muzica să se audă la radio sau puterea internetului, a platformelor sociale este astăzi de ajuns pentru un artist?

– Radioul este în continuare important pentru un artist, deși platformele sociale și the music streaming câștigă teren foarte rapid. YouTube didn’t kill the radio star. Yet. (n.r. YouTube-ul nu a omorât starul de radio. Încă.)

„În orice societate vor exista mereu șmecheri și naivi”

– Ați mai avut piese în care ați tras semnale de alarmă asupra unor fenomene din societatea românească. Piesa „Barosanii” se vrea un fel de manifest al unei actualități din ce în ce mai exploatatoare cu omul de rând? Ne puteți dezvălui la ce v-ați gândit atunci când ați scris versurile?

– În orice societate vor exista mereu șmecheri și naivi. Cantitatea de șmecherie probabil că e direct proporțională cu lipsa de implicare a societății în actul civic, în problemele ei. Și atunci când oamenii nu se implică și nu încearcă să construiască o societate care să-i ajute pe toți, nu doar pe unii, atunci apar profitorii, șmecherii, barosanii. Atunci apare discrepanța dintre unii și ceilalți.

Eu cred că în societățile în care oamenii se implică mai mult din punct de vedere civic, cantitatea de barosăneală nu este atât de mare, dar ea există peste tot, în orice țară, de pe orice continent. Și atunci mi se pare un punct universal, dar și o problemă stringentă a societății noastre de care fiecare dintre noi s-a lovit și se va lovi măcar o dată, indiferent de cât de tineri suntem acum.

Tudor Chirilă, pe scenă la Sala Polivalentă în 2022. Foto: Petru Ivu

– Ești unul dintre artiștii români extrem de activi din punct de vedere social. Critici autoritățile, îți exprimi puncte de vedere pe diverse cazuri, realități, tragi semnale de alarmă. E și asta misiunea unui artist: să încerce un dialog cu publicul pe teme actuale, din moment ce are un acces direct către publicul său?

– Eu nu văd pozițiile mele civice ca o responsabilitate a faptului că sunt artist, ci mai degrabă ca o obligație de cetățean. Atunci când am simțit că societatea noastră a ajuns în niște situații extreme, am punctat niște lucruri în spațiul public. Sigur că notorietatea mea face ca opiniile mele sau ceea ce afirm câteodată să se viralizeze, câteodată să ajungă la un număr foarte mare de oameni, dar vizavi de datoria unui artist față de implicarea civică, e o chestiune în care mă feresc să mă pronunț.

Cred că dacă mai mulți artiști ar sancționa derapajele celor care ne conduc, s-ar putea să avem o societate mai sănătoasă. Dar, iarăși, refuz să judec felul în care fiecare decide să-și conducă viața și cariera.

– Ce vă aduce bucurie astăzi?

– Întotdeauna aprecierea publicului ne bucură.

– Ce-i puteți spune unui tânăr talentat: să rămână în România sau să plece?

– Locul fiecărui om este acolo unde poate să își urmeze visurile.

Foto: Inquam Photos / George Călin

